Teleguía Deportes

Así se jugarán las eliminatorias de Concacaf esta semana: Costa Rica enfrenta a Haití y Guatemala recibe a Panamá

Las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 se reactivan esta semana con duelos decisivos. Selecciones como Costa Rica, Guatemala y Honduras afrontan partidos clave que podrían definir su futuro en el torneo clasificatorio

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026 entran en una fase decisiva con una nueva jornada de partidos que se disputarán este jueves 13 de noviembre, cuando varias selecciones buscarán mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

LEA MÁS: Presidente de la Federación Nicaragüense manda mensaje que ilusiona a Costa Rica

Entre los encuentros más esperados destaca el Haití vs. Costa Rica, en el que la Sele intentará sumar tres puntos vitales para consolidarse en el Grupo C, en el que, actualmente, marcha en el segundo puesto detrás de Honduras.

Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Costa Rica enfrenta a Haití en un duelo clave por la clasificación al Mundial 2026.Fotos John Duran (JOHN DURAN/John Duran)

Programación de partidos – Jueves 13 de noviembre (hora de Centroamérica)

  • Surinam vs. El Salvador – 4:00 p.m.
  • Bermudas vs. Curazao – 6:00 p.m.
  • Trinidad y Tobago vs. Jamaica – 6:00 p.m.
  • Guatemala vs. Panamá – 8:00 p.m.
  • Nicaragua vs. Honduras – 8:00 p.m.
  • Haití vs. Costa Rica – 8:00 p.m.

Todos los encuentros se jugarán en horario estándar de Centroamérica.

Tabla de posiciones actualizadas

Grupo A

PosiciónSelecciónPJGEPGFGCDGPts
1Surinam413043+16
2Panamá413032+16
3Guatemala41213305
4El Salvador410324-23

Grupo B

PosiciónSelecciónPJGEPGFGCDGPts
1Jamaica4301102+89
2Curazao422063+38
3Trinidad y Tobago412143+15
4Bermudas4004214-120

Grupo C

PosiciónSelecciónPJGEPGFGCDGPts
1Honduras422050+58
2Costa Rica413085+36
3Haití41216605
4Nicaragua4013210-8

Partidos que podrían definir clasificaciones

En el Grupo C, el duelo entre Haití y Costa Rica será determinante: una victoria tica acercaría al equipo a la cima y lo dejaría en buena posición para avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, Honduras buscará afianzar el liderato ante Nicaragua.

LEA MÁS: Partidos ante Haití de los últimos años muestran lo complicado que lo tendrá la Selección este jueves

Selección de Panamá, eliminatoria
Guatemala buscará los tres puntos ante Panamá para subir en la tabla. (Fepafut /Fepafut)

En tanto, Guatemala recibirá a Panamá en un enfrentamiento directo en el Grupo A, mientras que Jamaica y Curazao definirán el liderato en el Grupo B.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ConcacafSelección de Costa RicaEliminatoria MundialistaMundial 2026PanamáHondurasGuatemalaEl SalvadorNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.