Así se jugarán las eliminatorias de Concacaf esta semana: Costa Rica enfrenta a Haití y Guatemala recibe a Panamá

Las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026 entran en una fase decisiva con una nueva jornada de partidos que se disputarán este jueves 13 de noviembre, cuando varias selecciones buscarán mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Entre los encuentros más esperados destaca el Haití vs. Costa Rica, en el que la Sele intentará sumar tres puntos vitales para consolidarse en el Grupo C, en el que, actualmente, marcha en el segundo puesto detrás de Honduras.

Costa Rica enfrenta a Haití en un duelo clave por la clasificación al Mundial 2026.Fotos John Duran (JOHN DURAN/John Duran)

Programación de partidos – Jueves 13 de noviembre (hora de Centroamérica)

Surinam vs. El Salvador – 4:00 p.m.

– 4:00 p.m. Bermudas vs. Curazao – 6:00 p.m.

– 6:00 p.m. Trinidad y Tobago vs. Jamaica – 6:00 p.m.

– 6:00 p.m. Guatemala vs. Panamá – 8:00 p.m.

– 8:00 p.m. Nicaragua vs. Honduras – 8:00 p.m.

– 8:00 p.m. Haití vs. Costa Rica – 8:00 p.m.

Todos los encuentros se jugarán en horario estándar de Centroamérica.

Tabla de posiciones actualizadas

Grupo A

Posición Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Surinam 4 1 3 0 4 3 +1 6 2 Panamá 4 1 3 0 3 2 +1 6 3 Guatemala 4 1 2 1 3 3 0 5 4 El Salvador 4 1 0 3 2 4 -2 3

Grupo B

Posición Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Jamaica 4 3 0 1 10 2 +8 9 2 Curazao 4 2 2 0 6 3 +3 8 3 Trinidad y Tobago 4 1 2 1 4 3 +1 5 4 Bermudas 4 0 0 4 2 14 -12 0

Grupo C

Posición Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Honduras 4 2 2 0 5 0 +5 8 2 Costa Rica 4 1 3 0 8 5 +3 6 3 Haití 4 1 2 1 6 6 0 5 4 Nicaragua 4 0 1 3 2 10 -8

Partidos que podrían definir clasificaciones

En el Grupo C, el duelo entre Haití y Costa Rica será determinante: una victoria tica acercaría al equipo a la cima y lo dejaría en buena posición para avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, Honduras buscará afianzar el liderato ante Nicaragua.

Guatemala buscará los tres puntos ante Panamá para subir en la tabla. (Fepafut /Fepafut)

En tanto, Guatemala recibirá a Panamá en un enfrentamiento directo en el Grupo A, mientras que Jamaica y Curazao definirán el liderato en el Grupo B.

