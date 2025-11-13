Torneo Nacional

Celso Borges hará historia este jueves cuando toque el campo con la Selección de Costa Rica

Celso Borges cumplirá algo que se lo desea cualquiera en una selección y hasta Miguel Herrera lo destacó

Por Sergio Alvarado

Celso Borges cumplirá este jueves una cifra con la Selección de Costa Rica que algunos apenas y la podrán soñar, al llegar a los 160 partidos disputados con la Tricolor, una cifra que no tiene nadie en la escuadra tica.

El volante regresará a la Sele luego de dos años y cuatro meses fuera, tras retirarse por un tiempo del plantel, su último juego fue el 9 de julio del 2023 ante México en la Copa Oro.

La cancha del estadio Ergilio Hato en Curazao para medirse ante Haití será el escenario de su retorno, un estadio que conoce, en el que ya ha estado en otras oportunidades defendiendo los colores patrios y en el que buscará aportar toda su experiencia.

Celso Borges y su labor de líder

Es un partido de mucha atención y concentración y los que ya tenemos un poco más de rodaje en este tipo de partidos, también tenemos una labor de enseñarles a los demás por dónde es ese camino y asumiendo ese papel como los demás que ya tienen experiencia”.

“Es un poco tranquilizar la situación, en el sentido de si hay muchas ansias y entre todos hablamos. Yo hago mi parte, Keylor, Calvo, Juan Pablo, Kendall; pero hay algo muy importante y es que ellos también nos dan mucha información a los que tenemos más rodaje, también nos nutrimos de ellos”, comentó sobre su regreso.

Aunque las posibles alineaciones de algunos periodistas lo dejan por fuera del once titular, Herrera adelantó este miércoles, en conferencia de prensa, que contará con el jugador al reconocer que le dará mucho gusto verlo jugar su partido 160.

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Celso Borges se notó con muy buen ánimo este miércoles antes de salir a Curazao. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estoy sin dolor, eso me alivia bastante”

Celso superó todas las dolencias que no lo dejaron jugar la fecha pasada pese a que fue convocado, por lo que lo físico no será un obstáculo para verlo jugar.

Estoy sin dolor que es algo que me alivia bastante, el hecho de poder ayudar tanto dentro como afuera, ya poder ser una herramienta más en el esquema del profesor siempre es importante y yo creo que el partido es importantísimo para todas nuestras aspiraciones”, añadió.

