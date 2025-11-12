Piojo Herrera justificó así el llamado de Alejandro Bran a la Selección de Costa Rica

Uno de los nombres que generó más dicusión entre aficionados y periodistas en la convocatoria de la Selección de Costa Rica es el de Alejandro Bran, a quien lo señalan por no estar en su mejor momento deportivo y que aún así fue tomado en cuenta.

El volante no es titular en Alajuelense ni en la Sele, por lo que muchos se preguntan los motivos por lo que sigue estando en el grupo dirigido por Miguel Herrera, interrogante que La Teja le hizo este miércoles al seleccionador.

LEA MÁS: Miguel Herrera se sacudió así ante el duro cuestionamiento que enfrentó horas antes de jugar ante Haití

“Bran me dejó el ojo lleno”

Alejandro Bran llenó el ojo de Miguel Herrera para tener un lugar en la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Bran es un jugador que en su equipo ha jugado, tampoco es que no lo hace, de repente entra y juega. Hoy (Rashir) Parkins está haciendo un gran trabajo al lado de Celso (Borges), entonces jugaban Bran y Parkins y al final el técnico es el que decide quién juega (en Alajuelense).

“Cuando traje a Bran, me dejó el ojo lleno, los goles que hizo, el cómo se manejó en el equipo, su aportación dentro de la cancha, un muchacho que me agrada y gusta cómo juega. Hoy hay que pensar que entra y sale, pero que juega”, comentó.

LEA MÁS: Costa Rica se juega la vida ante Haití con una alineación con algunas sorpresas

Puede jugar de inicio o de variante

Miguel Herrera defiende la permanencia de Alejandro en la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Piojo defendió que es un jugador con mucha regularidad, en el sentido que no es que pasa tres o cuatro partidos sin acción, pues o es titular o entra de cambio fijo.

“Me parece que se ha ganado el llamado, reitero, hablo de lo que ha hecho conmigo, en su equipo, su técnico decidirá, pero lo que ha hecho conmigo confío para ponerlo de inicio o cambio. El muchacho me cumple y por eso está en esta convocatoria, si sigue en ese nivel seguirá, sino lo mantiene pues pasará lo que le puede pasar a cualquiera, no tomarlo en cuenta”, añadió.

LEA MÁS: Periodista hondureño sorprende con una opinión que pocos se han animado a decir para juego contra Costa Rica

¿Qué pasó con Jeyland Mitchell?

Mientras que Herrera defendió el llamado de Bran, por otra parte fue cuestionado el que excluyera a figuras como Jeyland Mitchell, uno de los jugadores que no había fallado en sus convocatorias, salvo que fuera por lesión.

“Cuando tienes que hacer una lista de 26 y debo tener 23 es difícil, acordé traer 26 jugadores y puedo usar 23. No puedo usar más, de repente si me hablas de Jeyland, me podrías hablar de Anthony Contreras, hoy veo a Manfred, Campbell, Zamora, alguien tiene que quedar afuera. Hoy decido por (Kendall) Waston y me parece que nos dio una fortaleza muy sólida", dijo.

El Piojo afirmó que dejar afuera el espigado defensor ahora no significa que no pueda estar en el futuro, pues lo ve como un jugador con mucha proyección.

“Eso no quiere decir que Jeyland está descartado, estoy dejando a un chico de 20 años. Es un chico que está bien, está empezando a tomar confianza y esperamos mucho de él y es un gran jugador”, agregó.

El zaguero, de 21 años, solo tiene 94 minutos en toda la temporada en la liga austriaca, distribuidos en los últimos cinco partidos del club, en los que en todos entró de cambio.

El domingo solo disputó 7 minutos en el empate a uno entre su club el Sturm Graz ante el RB de Salzburgo, una muestra de lo que le ha costado acoplarse al inicio en su nuevo club en Austria.