Periodistas de Costa Rica la están pasando mal en Curazao con la Federación de Haití

Varios de los periodistas que se encuentran en Curazao, para cubrir el partido entre Haití y Costa Rica están teniendo problemas para retirar las acreditaciones que permiten el ingreso al juego de este jueves.

La Selección llegó a suelo caribeño el miércoles por la tarde y recién ingresaron a Curazao se fueron a hacer un breve reconocimiento de cancha. Nuestro corresponsal en esa nación, William Cordero contó cómo la están pasando algunos de los colegas.

“Hubo un espacio muy breve para que pudiéramos conversar con los jugadores y luego de eso nos fuimos al estadio. Cuando llegamos nos dijeron que se estaban entregando las acreditaciones y ahí comenzaron una serie de problemas para retirar la credencial.

“Nosotros mandamos toda la documentación desde hace un mes y no nos habían respondido los correos ni nada por el estilo. La Federación Haitiana de Fútbol no quiere entregar las acreditaciones, porque está solicitando los carnés que identifican a los periodistas y mucha gente no lo anda”, comentó.

El caos de la prensa deportiva en Curazao

Cordero afirmó que los integrantes de la federación rival no aceptan ni cédula ni pasaporte de los miembros de la prensa tica para entregar las acreditaciones.

“Esto ha sido un caos porque muchos periodistas no tienen el carné y la Federación no quiere entregar las acreditaciones, si no es con carné en mano”.

Periodistas deportivos con problemas para retirar sus acreditaciones para el juego Haití vs Costa Rica. William Cordero. (William Cordero. /William Cordero.)

“Ya se conversó con Adriana Durán (jefa de prensa de la Fedefútbol) a ver si habla con la Federación Haitiana y puede ayudar a los integrantes de la prensa”, afirmó.

El partido entre Haití y Costa Rica será este jueves, a las 8 p.m. hora tica, en el estadio Ergilio Hato.