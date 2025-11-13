La batalla por el Mundial: A qué hora y dónde ver el crucial Guatemala vs. Panamá

La selección de Guatemala recibirá a Panamá este jueves 13 de noviembre en un partido determinante para sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026. El encuentro, pactado en el Estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala, corresponde a la quinta fecha del Grupo A en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf.

Selecciones de Guatemala y Panamá preparadas para un choque determinante de las Eliminatorias Mundialistas. (imagen creada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)

Horarios y sede del encuentro

El compromiso comenzará a las 8 p.m. El estadio capitalino, conocido por su ambiente intenso y su cercanía entre el aficionado y la cancha, será el escenario donde ambas selecciones buscarán un resultado que mantenga vivo el sueño mundialista.

El partido será transmitido por canal 4, de Repretel.

Guatemala quiere aprovechar su localía

El combinado guatemalteco llega con 5 puntos y la posibilidad real de escalar posiciones si logra una victoria. El equipo ha mostrado solidez en casa y apuesta por mantener ese impulso. Para la escuadra dirigida por su cuerpo técnico, este duelo representa una oportunidad de oro para acercarse a los puestos de clasificación directa.

Panamá obligado a sumar

La selección panameña llega con la presión de conseguir los tres puntos para mantenerse firme en la lucha por el cupo mundialista. El plantel canalero ha demostrado competitividad durante la fase previa y pretende confirmar ese rendimiento en un estadio siempre exigente como El Trébol.

Panamá y Guatemala ya se enfrentaron una vez en la eliminatoria y quedaron 1-1. ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

Un partido que puede cambiar el panorama

Ambas selecciones afrontan este encuentro con la certeza de que un tropiezo podría complicar su camino hacia el torneo de 2026. Con un grupo ajustado y poco margen de error, el duelo promete intensidad, estrategia y disputas cerradas en cada sector del campo.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.