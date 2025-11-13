Deportes

La batalla por el Mundial: A qué hora y dónde ver el crucial Guatemala vs. Panamá

El duelo entre Guatemala y Panamá definirá posiciones clave en el Grupo A de las eliminatorias Concacaf, con ambas selecciones obligadas a sumar

EscucharEscuchar
Por Marcelo Poltronieri

La selección de Guatemala recibirá a Panamá este jueves 13 de noviembre en un partido determinante para sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026. El encuentro, pactado en el Estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala, corresponde a la quinta fecha del Grupo A en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf.

LEA MÁS: Así se jugarán las eliminatorias de Concacaf esta semana: Costa Rica enfrenta a Haití y Guatemala recibe a Panamá

Afición de Guatemala lista para un duelo clave en El Trébol por las Eliminatorias Mundialistas.
Selecciones de Guatemala y Panamá preparadas para un choque determinante de las Eliminatorias Mundialistas. (imagen creada con IA) (ChatGPT/ChatGPT)

Horarios y sede del encuentro

El compromiso comenzará a las 8 p.m. El estadio capitalino, conocido por su ambiente intenso y su cercanía entre el aficionado y la cancha, será el escenario donde ambas selecciones buscarán un resultado que mantenga vivo el sueño mundialista.

El partido será transmitido por canal 4, de Repretel.

Guatemala quiere aprovechar su localía

El combinado guatemalteco llega con 5 puntos y la posibilidad real de escalar posiciones si logra una victoria. El equipo ha mostrado solidez en casa y apuesta por mantener ese impulso. Para la escuadra dirigida por su cuerpo técnico, este duelo representa una oportunidad de oro para acercarse a los puestos de clasificación directa.

LEA MÁS: Piojo Herrera justificó así el llamado de Alejandro Bran a la Selección de Costa Rica

Panamá obligado a sumar

La selección panameña llega con la presión de conseguir los tres puntos para mantenerse firme en la lucha por el cupo mundialista. El plantel canalero ha demostrado competitividad durante la fase previa y pretende confirmar ese rendimiento en un estadio siempre exigente como El Trébol.

Panamá vs Guatemala. Eliminatoria Copa del Mundo 2026. Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.
Panamá y Guatemala ya se enfrentaron una vez en la eliminatoria y quedaron 1-1. ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

Un partido que puede cambiar el panorama

Ambas selecciones afrontan este encuentro con la certeza de que un tropiezo podría complicar su camino hacia el torneo de 2026. Con un grupo ajustado y poco margen de error, el duelo promete intensidad, estrategia y disputas cerradas en cada sector del campo.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5
Surinam 4 1 3 0 4 3 +1 6 ● ● ✔ ● ○
Panamá 4 1 3 0 3 2 +1 6 ● ✔ ✔ ● ○
Guatemala 4 1 2 1 3 3 0 5 ✘ ● ● ✔ ○
El Salvador 4 1 0 3 2 4 -2 3 ✔ ✘ ✘ ● ○
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Guatemala vs PanamáEliminatorias ConcacafMundial 2026Estadio El TrébolNotas IALTNotas IALTM
Marcelo Poltronieri

Marcelo Poltronieri

Editor, encargado de las secciones de Inteligencia Artificial y Nacionales. Ayuda en la estrategia de redes sociales. Trabaja en Grupo Nación desde el 2012. Es bachiller en Periodismo, licenciado en Producción Audiovisual y máster en Comunicación Corporativa y Marketing Digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.