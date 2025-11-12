En Guatemala lanzan seria amenaza a la Concacaf previo al duelo con Panamá

Este jueves es crucial para los intereses de Panamá y, sobre todo, de Guatemala para ir al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.

En las calles de Guatemala se respira un ambiente tenso hacia la Concacaf con respecto a Panamá, asegurando que la confederación apoya de alguna manera a los canaleros.

“Concacaf panameños” titula la manta en suelo chapín, junto con una amenaza para el arbitraje de dicho encuentro.

Las calles de Guatemala lanzan claro mensaje a la Concacaf antes del duelo contra Panamá.

“Árbitros: Si nos roban, de acá no se va nadie”, dice la manta que publicó el periodista Gustavo Roca en la red social de X, antiguo Twitter.

Estas polémicas tienen su origen en la noche en el estadio Cuscatlán, en la que Panamá venció a El Salvador en un duelo lleno de polémica.

Guatemala busca su primer mundial en la historia, pero actualmente, es tercero de grupo, detrás de los canaleros, que son segundos, por un punto, y Surinam, primero, con el mismo puntaje, y gol diferencia, pero por los tantos anotados durante la eliminatoria ocupa el liderato. Los cuscatlecos son coleros con solo tres puntos.

En las calles de Guatemala salió un cartel tachando a la Concacaf de panameños.

Guatemaltecos y panameños se verán las caras este jueves a las 8 p.m., hora local, mientras que El Salvador visitará al puntero, Surinam, el mismo día, pero a las 4 p.m., horario de Costa Rica.