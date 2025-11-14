Teleguía Deportes

El desastre en Haití encendió la nostalgia: ticos añoran el proceso de Gustavo Alfaro

La derrota contra Haití dejó a Costa Rica muy mal para ir al Mundial 2026 y provocó que la afición recordara al técnico argentino Gustavo Alfaro, quien inició el proceso clasificatorio.

Por Hillary Chinchilla Marín

La caída 1 por 0 frente a Haití dejó a Costa Rica con solo 6 puntos en la eliminatoria y prácticamente sin opciones de clasificar al Mundial 2026, lo que generó una oleada de mensajes recordando el proceso que inició el argentino Gustavo Alfaro.

La Sele depende de un milagro

El resultado confirmó la mala campaña, en la que los puntos conseguidos no alcanzan ni para pelear el repechaje. Para mantener una mínima esperanza, Costa Rica deberá ganarle a Honduras en la última fecha y esperar que Haití pierda o empate contra Nicaragua, un escenario que muchos consideran remoto.

La tristeza por la situación provocó que gran parte de la afición recordara a Alfaro, técnico que había logrado propuestas de juego que ilusionaron a los costarricenses durante su etapa, especialmente por su actuación en la Copa América.

Alfaro, el “viejo amor” de los ticos

El entrenador argentino era el encargado del proceso rumbo al Mundial 2026, pero tras la victoria de Costa Rica sobre Paraguay, la selección guaraní mostró interés por él. Con un proyecto más ambicioso y una mejor oferta económica, Alfaro fue contratado y la Tricolor quedó con una vacante que luego asumió Miguel Herrera.

En X, numerosos mensajes reflejaron la nostalgia por el timonel: “Extraño a Gustavo Alfaro”, “Qué poco tuvimos a Gustavo Alfaro”, “¿Será muy tarde para llamar a Gustavo Alfaro?”, “Te extraño Gustavo Alfaro” y “¿Se imaginan este partido con Alfaro?”, fueron algunas de las frases más repetidas.

Pese a la añoranza de los ticos, Alfaro vive un momento positivo, pues logró clasificar a su nueva selección al Mundial en la Conmebol, considerada una de las eliminatorias más competitivas del planeta.

Gustavo AlfaroMundial 2026Selección de Costa RicaMiguel HerreraEliminatoria MundialistaNotas IALTNotas IALTH
