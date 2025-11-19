¿Así queríamos ir al Mundial? Página califica a jugadores de Costa Rica y “nuestra figura” fue la peor

La Selección de Costa Rica quedó eliminada del Mundial de Norteamérica 2026 luego de no poder, ni siquiera, anotarle un gol a Honduras la noche de este martes en el Estadio Nacional.

La Selección de Costa Rica no llegó, en conjunto, ni siquiera a un 7 de calificación luego del pésimo partido contra Honduras. (JOHN DURAN/John Durán)

El pobre rendimiento que mostró la Tricolor quedó evidenciado en la calificación que le puso Sofascore, una famosa página web y aplicación móvil de estadísticas deportivas en tiempo real, a cada uno de los jugadores por su desempeño individual.

Ugalde, el peor de Costa Rica

Para que tenga una idea de lo mal que jugaron los nacionales, el jugador peor calificado de los 16 que estuvieron en cancha (11 de titulares y cinco de variante) es el que, en teoría, es el llamado a ser la figura del equipo: Manfred Ugalde.

Manfred Ugalde, el que se supone debía ser la figura de Costa Rica en el ataque, anotó un solo gol en toda la eliminatoria. (JOHN DURAN/John Durán)

El delantero del Spartak de Moscú volvió a quedar debiendo con la Selección, pues tuvo un partido malo, ya que tomó muy malas decisiones durante el partido, tanto así que terminó hasta expulsado al cierre del juego.

Ugalde registró un pobre 6.5 de calificación, la más baja de todas. A él le siguieron Aarón Murillo, con un 6.6; Orlando Galo y Haxell Quirós, con un 6.7; Jossimar Alcócer, con un 6.8 y Álvaro Zamora, con un 6.9.

El mejor, Waston

Keylor Navas regresó a la Selección para ir a su último Mundial, pero las cosas no le salieron como lo pensó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los únicos que tuvieron un promedio por encima de 6 fueron Juan Pablo Vargas, con un 7.0; Keylor Navas, con un 7.2; Francisco Calvo, con un 7.3 y Kendall Waston, que fue el mejor del equipo con un 8.3.

El promedio general del equipo de Miguel “el Piojo” Herrera fue de 6.9, por debajo del 7.11 que recibió de calificación Honduras.

Los números no mienten, Costa Rica está fuera del mundial y con rendimientos individuales como esos, el resultado es más que merecido.