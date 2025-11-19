Deportes

Federación Costarricense de Fútbol tomó esta decisión tras la vergüenza y eliminación de la Selección del Mundial

La Federación Costarricense de Fútbol, que anunció un análisis profundo para replantear el rumbo del fútbol nacional

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Luego de la decepción que dejó la Selección Nacional de Costa Rica con su eliminación al Mundial 2026, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se manifestó y señaló lo que continúa ahora.

“Asumimos este duro momento con el mismo dolor y tristeza que todos, y a partir de ahora, la FCRF activa un proceso de análisis profundo sobre los aspectos deportivos, estructurales y operativos que marcaron esta eliminatoria, el cual estará orientado a fortalecer el modelo de selecciones nacionales, optimizar la captación de talento y asegurar una planificación más sólida para los próximos ciclos”, señalaron.

Agregaron, que los resultados obtenidos no son justos para la afición.

LEA MÁS: Piojo Herrera habló sobre su futuro en Costa Rica luego del fracaso hacia el Mundial

Costa Rica vs. Honduras
Las lágrimas y la decepción reinaron en la Selección tras la eliminación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿La Sele se confió? Juan Pablo Vargas se desnuda el alma tras el fiasco eliminatorio

LEA MÁS: El desgarrador mensaje de la hija de Miguel “Piojo” Herrera tras eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

“La descalificación es un golpe, pero también una oportunidad para reconfigurar nuestro fútbol de forma profunda y sostenible. Ahora sentimos mucha tristeza, nos duele por todos, aficionados, familia del fútbol, aliados comerciales, colaboradores, pero no podemos quedarnos abajo. Sabemos que no será fácil, pero nos tenemos que levantar más fuertes”, dijeron.

La Sele no logró clasificar al Mundial y se quedó en su propia casa en el Estadio Nacional en La Sabana ante el encuentro con Honduras, quienes tampoco lograron clasificar.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Selección de Costa RicaFederación Costarricense de Fútbol (FCRF)
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.