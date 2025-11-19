Federación Costarricense de Fútbol tomó esta decisión tras la vergüenza y eliminación de la Selección del Mundial

Luego de la decepción que dejó la Selección Nacional de Costa Rica con su eliminación al Mundial 2026, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se manifestó y señaló lo que continúa ahora.

“Asumimos este duro momento con el mismo dolor y tristeza que todos, y a partir de ahora, la FCRF activa un proceso de análisis profundo sobre los aspectos deportivos, estructurales y operativos que marcaron esta eliminatoria, el cual estará orientado a fortalecer el modelo de selecciones nacionales, optimizar la captación de talento y asegurar una planificación más sólida para los próximos ciclos”, señalaron.

Agregaron, que los resultados obtenidos no son justos para la afición.

LEA MÁS: Piojo Herrera habló sobre su futuro en Costa Rica luego del fracaso hacia el Mundial

Las lágrimas y la decepción reinaron en la Selección tras la eliminación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: ¿La Sele se confió? Juan Pablo Vargas se desnuda el alma tras el fiasco eliminatorio

LEA MÁS: El desgarrador mensaje de la hija de Miguel “Piojo” Herrera tras eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

“La descalificación es un golpe, pero también una oportunidad para reconfigurar nuestro fútbol de forma profunda y sostenible. Ahora sentimos mucha tristeza, nos duele por todos, aficionados, familia del fútbol, aliados comerciales, colaboradores, pero no podemos quedarnos abajo. Sabemos que no será fácil, pero nos tenemos que levantar más fuertes”, dijeron.

La Sele no logró clasificar al Mundial y se quedó en su propia casa en el Estadio Nacional en La Sabana ante el encuentro con Honduras, quienes tampoco lograron clasificar.