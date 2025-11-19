¿La Sele se confió? Juan Pablo Vargas se desnuda el alma tras el fiasco eliminatorio

Juan Pablo Vargas, defensor de la Selección Nacional fue muy autocrítico, luego de la eliminación de Costa Rica de la Copa del Mundo.

El jugador del Millonarios de Colombia analizó muy bien sus declaraciones, pues dijo que no quería arrepentirse de decir algo, con la “cabeza caliente”.

“Siento muchas cosas: dolor, decepción. El Mundial es siempre el evento más importante que podemos disputar. Estoy muy caliente ahora, no quiero decir algo de lo que pueda arrepentirme el día de mañana.

LEA MÁS: Estos son los momentos que marcaron la eliminación de Costa Rica del Mundial de Norteamérica 2026

Juan Pablo Vargas (4) fue muy autocrítico, con lo que hizo la Selección de Costa Rica en la eliminatoria. John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Hay que mejorar miles de cosas y ojalá que esto tan doloroso nos lleve a reestructurar muchas cosas. Los jugadores tenemos que mejorar y ver qué podemos hacer”, afirmó.

El mensaje de Juan Pablo Vargas

El zaguero comentó que parte del análisis es ver qué están haciendo las demás selecciones.

“Se dice que las demás selecciones nos han equiparado. Sin embargo, debemos ver qué estamos haciendo para aumentar la brecha. También hay que ver cómo llevar a Costa Rica donde creemos que debe estar”, dijo.

LEA MÁS: Francisco Calvo sobre los chiflidos de la afición: “A mí me importa lo que diga el entrenador, mi familia”

Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Se confió la Selección Nacional al enfrentar a algunos rivales?

“Creo que ningún partido lo empatamos de pura confianza. Cometimos errores puntuales, sí, nos costaron, pero no vi al equipo en ningún momento confiado porque íbamos a enfrentar a Haití.

“La eliminación cae por otros errores, este es un mensaje para todos y debemos aprender de estos momentos tan difíciles”, expresó.