Francisco Calvo sobre los chiflidos de la afición: “A mí me importa lo que diga el entrenador, mi familia”

Francisco Calvo, uno de los capitanes de la Selección Nacional, le restó importancia a los cuestionamientos que los aficionados hicieron hacia él y sus compañeros este martes, en el estadio Nacional.

El defensor y sus compañeros quedaron fuera de la Copa del Mundo del 2026 y al finalizar el encuentro ante Honduras, el jugador dio declaraciones a Teletica Deportes.

El defensor Francisco Calvo le restó importancia a las críticas de los aficionados. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Las declaraciones de Francisco Calvo

“Es muy duro, era mi tercera eliminatoria, primera vez que me pasa esto. Es un trago muy amargo para el fútbol de Costa Rica, estábamos a un bendito gol de meternos al repechaje y lo intentamos hasta el final.

“Quiero pedirle una disculpa al país, a la afición, lo intentamos. Honduras necesitaba ganar, vino, se encerró, nos costó poder romper el bloque cerrado que tenían, ahora hay que pensar en lo en lo que viene”, dijo.

A Calvo le preguntaron por los chiflidos de los aficionados, que se metieron con el jugador durante el partido:

La Selección de Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Es la primera vez que me chiflan. Yo juego por mi país, amo a mi país, nunca me he negado venir a la Selección, aquí estoy.

“Respeto lo que opine la gente, pero me importa lo que piense mi entrenador, mi familia”, añadió.