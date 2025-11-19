Eliminatoria de Concacaf: Estos son las selecciones que clasificaron al Mundial 2026

La última fecha de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo del 2026 tuvo un cierre de infarto y ya están definidas las selecciones que llegarán al Mundial de forma directa y cuáles lo intentarán por la vía del repechaje.

En el grupo A, la Selección de Panamá derrotó 3-0 a El Salvador y se llevó el boleto directo. El equipo que dirige Thomas Christiansen jugará su segunda Copa del Mundo, luego de participar en Rusia 2018.

Guatemala derrotó a Surinam 3-1 y pese a la derrota, los caribeños sí lograron meterse al repechaje, pues lograron 9 puntos y tuvieron mejor gol diferencia que Honduras.

Panamá logró avanzar de forma directa a la Copa del Mundo, al derrotar 2-0 a El Salvador.

Panamá cerró como cabeza de grupo con 12 puntos, Surinam con 9, Guatemala con 8 unidades y El Salvador consiguió apenas 3 puntos.

Grupo B

En el grupo B, Jamaica y Curazao firmaron un empate 0-0 y Curazao logró mantenerse como cabeza del grupo B y avanzar a su primer Mundial.

En el segundo partido de este grupo, Trinidad y Tobago se dejó la victoria 2-1 ante Bermudas.

Curazao tenía un punto más que los Reggae Boyz, por lo que el empate o una victoria le aseguraba el pase a la cita mundialista, sin ningún jugador nacido en la isla, todos son de Países Bajos.

Curazao llegará a la primera Copa del Mundo, luego de conseguir un empate ante Jamaica.

Curazao cerró con 12 puntos, Jamaica con 11, Trinidad y Tobago con 9 y Bermudas se quedó en el cuarto puesto, con 6 unidades. Los jamaiquinos jugarán el repechaje.

Grupo C

En el grupo C, en el que jugaba Costa Rica, la Selección de Haití se convirtió en la dueña y señora y logró, de forma contundente llegar a su segundo mundial.

Los caribeños recibieron a Nicaragua, en el estadio Ergilio Hato de Curazao y lo venció por marcador 2-0.

Con este resultado, Haití se mantiene a la cabeza del grupo C, con 11 puntos. Honduras es segundo, con 9, Costa Rica de tercero con 7 puntos y Nicaragua se quedó en la cuarta casilla, con 4 puntos.

De este grupo ninguna selección jugará el repechaje.