El desgarrador mensaje de la hija de Miguel “Piojo” Herrera tras eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

Mishelle Herrera, hija de Miguel “Piojo” Herrera, reaccionó en redes tras el pitazo final que confirmó la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.

Mishelle Herrera era una aficionada más de la Selección Nacional.

La Selección Nacional empató a cero este martes en el Estadio Nacional contra Honduras, perdiendo toda posibilidad de asistir a la cita mundialista y fue el Piojo, precisamente, uno de los señalados como responsables del fracaso de la Tricolor.

La joven no esperó mucho tiempo para expresar lo que siente luego de que su papá no lograra llevar al equipo costarricense al certamen mundial. El Piojo es entrenador de la Sele desde enero pasado.

“Con el alma y el corazón roto en mil pedazos”, publicó Mishelle en sus historias de Instagram.

Mishelle Herrera hizo esta publicación en redes tras la descalificación de la Selección Nacional.

Aunque no aludió directamente a su papá ni al resultado del partido de este martes, no hay duda de que las palabras de Mishelle se debieron a eso.

Mishelle es la hija menor del Piojo, la mayor se llama Tamara.