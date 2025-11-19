Deportes

El desgarrador mensaje de la hija de Miguel “Piojo” Herrera tras eliminación de Costa Rica al Mundial 2026

Costa Rica perdió toda posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo del próximo año tras el empate 0-0 de este martes contra Honduras

Por Manuel Herrera

Mishelle Herrera, hija de Miguel “Piojo” Herrera, reaccionó en redes tras el pitazo final que confirmó la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.

Mishelle luce con orgullo la camisa que le dieron a su papá el día que fue presentado como técnico de la Sele. Instagram Mishelle Herrera.
Mishelle Herrera era una aficionada más de la Selección Nacional. Fotografía: Instagram Mishelle Herrera. ( Instagram Mishelle Herrera./Instagram Mishelle Herrera.)

La Selección Nacional empató a cero este martes en el Estadio Nacional contra Honduras, perdiendo toda posibilidad de asistir a la cita mundialista y fue el Piojo, precisamente, uno de los señalados como responsables del fracaso de la Tricolor.

La joven no esperó mucho tiempo para expresar lo que siente luego de que su papá no lograra llevar al equipo costarricense al certamen mundial. El Piojo es entrenador de la Sele desde enero pasado.

“Con el alma y el corazón roto en mil pedazos”, publicó Mishelle en sus historias de Instagram.

Mishelle Herrera, la hija de Miguel “Piojo” Herrera,
Mishelle Herrera hizo esta publicación en redes tras la descalificación de la Selección Nacional. (Instagram/Instagram)

Aunque no aludió directamente a su papá ni al resultado del partido de este martes, no hay duda de que las palabras de Mishelle se debieron a eso.

Mishelle es la hija menor del Piojo, la mayor se llama Tamara.

Costa Rica vs Honduras
La Selección Nacional enfrenta la derrota que más duele: la descalifación de la Copa del Mundo 2026. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)
