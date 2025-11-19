Piojo Herrera habló sobre su futuro en Costa Rica luego del fracaso hacia el Mundial

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, habló de manera directa y muy sincera sobre lo que fue la eliminación de la Tricolor rumbo a Norteamérica 2026.

El entrenador mexicano dio la cara y comentó qué pasará con su futuro, en una conferencia de prensa en la que prácticamente se despidió de todos pues no seguiría en su cargo.

Al consultarle qué pasará con su futuro, el Piojo fue muy claro al decir que en las condiciones en que se dieron todo, no tiene chance de seguir en su puesto.

Miguel Herrera se irá lleno de frustración de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

“Me sentará con el presidente para arreglar esta situación, a lavar las heridas, estar tranquilos y luego hablaremos con él para finiquitar esto (su contrato)”, indicó.

Cuando le consultaron sobre los motivos del fracaso, qué le faltó, en qué se quedó corto, no quiso profundizar en el tema, solo indicó que es el principal responsable.

“Estoy con dolor, calentura, pesadumbre y así uno no tiene una cabeza para analizar lo que usted quiere”, indicó.

El mayor fracaso del Piojo Herrera

Herrera reconoció que este es el mayor fracaso de su carrera como técnico.

“Nunca me había encontrado en esta sitación, hoy lo vivo con dolor, amargura, molestia, estábamos muy ilusionados, quedo muy feliz y orgulloso de estos jugadores, muy agradecido con Dios que me pusieran en este lugar.

“Estoy muy triste porque no pude darles la clasificación, me llevo la responsabilidad de estar eliminados, ahora seguirá ver lo que viene. La vida continúa y toca ver lo que viene para mí, no he tenido nunca un fracaso como este en 23 años de carrera”, indicó.

Para despedirse usó una frase muy curiosa tras varios choques con la prensa tica: “Buenas noches, arrieros somos y en el camino andamos, gusto de verlos”.