Así quedó el repechaje al que Costa Rica se quedó a las puertas de entrar

Un gol fue lo que faltó para que la Selección Nacional de Costa Rica quedara sembrada en el repechaje mundialista, del que ya quedaron definidas las llaves que otorgarán dos boletos a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Congo e Irak, como las mejores ubicadas en el ránking FIFA, son las cabezas y esperarán rival de una llave previa.

Los africanos se jugarán el pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contra el que gane entre Nueva Caledonia y Jamaica. Los juegos se llevarán a cabo en marzo próximo.

Costa Rica se quedó a las puertas del repechaje mundialista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Irak, por su parte, espera al que salga airoso del enfrentamiento entre Bolivia y Surinam. Los que ganen esos dos segundos partidos, serán los clasificados al mundial.

El repechaje de la UEFA

En Europa también ya quedaron listas las llaves que otorgarán cuatro boletos más al Mundial del 2026, con un formato que consiste en que las selecciones están colocadas en llaves, donde disputarán un juego y ganando tienen el derecho de enfrentarsen a otro ganador para el partido definitivo por la clasificación.

LEA MÁS: Saprissa sería el único club tico que recibiría dinero de FIFA por el Mundial de Norteamérica 2026

Italia, cuatro veces campeona del mundo, que acumula dos mundiales seguidos sin asistir a la máxima cita de selecciones en el mundo, se medirá a Irlanda del Norte, de ese juego, el que triunfe, se enfrentará al ganador entre Bosnia y Gales, y con eso saldrá un clasificado a la Copa del Mundo.

Jamaica fue uno de los mejores segundos lugares que clasificaron al repechaje por Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Suecia se verá las caras con Ucrania, el que avance se topará con la Polonia de Robert Lewandowski o Albania.

Turquía junto a Arda Güller, figura del Real Madrid, se medirá a Rumanía, y para decidir al clasificado se toparán con Eslovaquia o Kosovo.

LEA MÁS: Bruja asegura que le echó maldición a Osael Maroto y lo que dice el correo que nos envió hace dos meses es escalofriante

Macedonia del Norte y Dinamarca se juegan el pase en la misma llave con República Checa e Irlanda, que consiguió su boleto a esta fase con una anotación sobre la hora para evitar la eliminación.