Saprissa sería el único club tico que recibiría dinero de FIFA por el Mundial de Norteamérica 2026

Solo un equipo en Costa Rica recibiría parte del dinero que la FIFA otorga a las selecciones que clasifican a la Copa del Mundo.

La Selección de Panamá volverá a un Mundial, luego de participar en Rusia 2018, y en la actualidad, el defensor Fidel Escobar, del Deportivo Saprissa, forma parte de la planilla del equipo canalero.

Si el Comandante es tomado en cuenta por el entrenador Thomas Christiansen para el Mundial, que se disputará en Norteamérica, el club morado podría recibir una importante cantidad de dinero, dependiendo del tiempo en que Fidel esté en el torneo.

LEA MÁS: (Video) ¡Locura en las calles! Panamá le hace la boca agua a Costa Rica por la forma en la que festejó la clasificación al Mundial

El Deportivo Saprissa podría recibir dinero por la clasificación de Panamá al Mundial, Selección en la que juega Fidel Escobar. Foto tomada de Instagram Fepafut. (Foto tomada de Instagram Fepafut. /Foto tomada de Instagram Fepafut.)

¿Cuánto dinero podría recibir Saprissa?

La FIFA cuenta con el Programa de Beneficios para Clubes de la Copa Mundial, con el que recompensa a los equipos que ceden a sus jugadores para que jueguen con sus selecciones nacionales en las copas mundiales.

De acuerdo con la organización, para la Copa del Mundo de Catar 2022, un jugador era recompensado con $10.950 (cerca de ₡5.476.914) por cada día que estuviera en el Mundial.

LEA MÁS: Eliminatoria de Concacaf: Estos son las selecciones que clasificaron al Mundial 2026

“Este monto se multiplica luego por el número de días que cada jugador está en la competencia final de la Copa Mundial (comenzando desde la liberación de los jugadores para el torneo y terminando el día siguiente al último partido de su equipo representativo), para llegar al total por jugador por día.

Fidel Escobar llegó al Deportivo Saprissa a mediados del 2022. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Es importante tener en cuenta que no es relevante si el jugador jugó realmente algún minuto en algún partido, lo que significa que todos los futbolistas del mismo equipo representativo tendrán el mismo total por jugador por día, independientemente de la cantidad de minutos jugados”, citó la FIFA en su sitio web.