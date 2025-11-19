Deportes

(Video) ¡Locura en las calles! Panamá le hace la boca agua a Costa Rica por la forma en la que festejó la clasificación al Mundial

La selección panameña aseguró su pase al Mundial y desató una celebración masiva que inundó las calles de la capital, un festejo que incluso recibió respaldo presidencial

Por Marcelo Poltronieri y AFP

La fiesta que desató la selección panameña al asegurar su clasificación al Mundial de Norteamérica 2026 dejó ver una imagen que muchos costarricenses imaginaron vivir: calles llenas, música, emoción colectiva y un país entero celebrando un logro deportivo que marcó a la región.

(Video) Panamá demostró cómo pudo ser el festejo en Costa Rica si hubiéramos clasificado al Mundial
La clasificación mundialista de Panamá desató una celebración masiva en la capital. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Una celebración que contagió a toda la región

El festejo panameño se convirtió rápidamente en referencia regional. Miles de aficionados salieron a las calles después del triunfo ante El Salvador, acompañando el autobús descapotable del equipo en un recorrido que inundó de cánticos y banderas las principales avenidas de Ciudad de Panamá. La alegría colectiva contrastó con la decepción que quedó en Costa Rica tras quedar fuera del Mundial.

Un mensaje presidencial que elevó el fervor

El presidente José Raúl Mulino reforzó el ambiente festivo al afirmar en X: “Celebremos en paz, todos unidos, si mañana alguien llega tarde a trabajar lo entendemos, es un patriota que festejó hasta tarde el orgullo de ser panameño”.

Poco antes había escrito: “PANAMÁ AL MUNDIAL CARAJO¡¡¡¡¡¡”, dejando claro el orgullo nacional por la histórica clasificación. Su postura recordó el espíritu de unidad que muchos imaginaban si la Tricolor hubiera logrado el pase.

(Video) Panamá demostró cómo pudo ser el festejo en Costa Rica si hubiéramos clasificado al Mundial
Las calles vivieron una fiesta total tras ver a Panamá al Mundial. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Lo que Panamá vivió y Costa Rica soñó

La celebración también evocó recuerdos de 2017, cuando Panamá clasificó por primera vez a un Mundial y el entonces presidente Juan Carlos Varela decretó día libre nacional.

Esa misma energía es la que Costa Rica esperaba vivir en esta eliminatoria, un ambiente que el país no pudo experimentar tras una campaña llena de tropiezos. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron cómo pudo haber sido el festejo tico si la historia hubiese sido diferente.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

