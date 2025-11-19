Keylor Navas: de regresar para ir al Mundial, a formar parte del peor fracaso de la historia de la Selección

El retorno de Keylor Navas a la Selección de Costa Rica pasó de la ilusión a la desilusión absoluta tras quedar fuera del Mundial de 2026, un golpe que podría marcar la etapa final del guardameta en la Tricolor.

Keylor Navas regresó para liderar a la Selección de Costa Rica en la eliminatoria, pero la historia terminó en un fracaso histórico. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un regreso cargado de expectativas

Después de anunciar su retiro en mayo de 2024, Navas reapareció un año más tarde para sumarse a los amistosos y a la eliminatoria mundialista, motivado por la posibilidad de participar en otra Copa del Mundo, la que muchos llamaron como la eliminatoria más fácil de la historia ya que México, Estados Unidos y Canadá no disputaría boleto por ser los anfitriones del próximo certamen.

Su regreso fue respaldado por el técnico Miguel Herrera, quien afirmó: “Para mí es uno de los top 5 del mundo, tenerlo va a ser algo muy bueno”. Con ese apoyo, el portero asumió la titularidad en un grupo que intentaba reconstruirse.

De la esperanza al derrumbe

Sin embargo, la eliminatoria tomó un rumbo inesperado. Costa Rica acumuló errores, desconexión táctica y falta de contundencia en los momentos decisivos. El empate sin goles ante Honduras de este martes fue el último episodio de una campaña marcada por la inconsistencia, un resultado que dejó al equipo sin opciones pese a la combinación favorable de otros marcadores.

El histórico guardameta no tuvo culpa en los goles que recibió Costa Rica en la eliminatoria, pero su nombre quedará en la lista que no logró el objetivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El impacto en la figura del histórico portero

Quienes siguieron la carrera del guardameta no esperaban que su última etapa con la Tricolor quedara asociada al peor desenlace de la historia reciente.

Aunque Navas volvió con disposición y liderazgo, la Selección no logró reaccionar. Incluso en el cierre de la eliminatoria, fueron los propios jugadores los que intentaron transmitir información urgente desde el banquillo para buscar el gol que nunca llegó.

A Keylor Navas se le vio como pocas veces en el partido contra Honduras: molesto, desencajado y hasta peleando con algunos colegas. (JOHN DURAN/John Durán)

La noche que cambió la narrativa

Lo que pudo ser el capítulo final de un ciclo dorado se convirtió en una herida difícil de cerrar.

Con Navas al frente, Costa Rica quedó fuera del Mundial en el proceso más accesible de la región, una eliminación que dejó al país en conmoción y al equipo sin rumbo claro. El portero, que ya se había despedido en 2024, regresó para luchar por un sueño que terminó diluyéndose entre errores colectivos y decisiones cuestionadas.

Keylor Navas evitó que Costa Rica perdiera contra Honduras, pero la Selección necesitaba ganar, no empatar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

