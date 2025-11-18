¿Porqué FIFA impediría que Keylor Navas juegue su próximo partido con Pumas de México?

Keylor Navas y el Pumas de México están en una polémica fuerte en el fútbol mexicano luego que la FIFA advirtiera que el arquero costarricense no debería jugar el jueves ante Pachuca.

La advertencia de FIFA: ¿qué está pasando?

¿Cuál es la polémica? Resulta que la FIFA dio a conocer, mediante un comunicado de prensa, recomendaciones para evitar el desgaste innecesario de los jugadores y evitar lesiones o sobreesfuerzos negativos contra los futbolistas.

Keylor Navas viajará de Costa Rica a México de inmediato para jugar con Pumas. (Pumas/Pumas)

Entre las pautas está el descanso mínimo de al menos 72 horas para los jugadores tras partidos internacionales y que aquellos que no puedan cumplir con este periodo no deberían jugar el siguiente encuentro.

El caso Navas: solo 46 horas entre partidos

Con Navas pasa esta situación, pues apenas cumplirá 46 horas de diferencia entre el juego de la Selección de Costa Rica ante Honduras, por las eliminatorias a Norteamérica 2026, y el del duelo ante los Tuzos por el play-in del fútbol azteca.

Medios mexicanos afirman que el club capitalino no tiene intención de acatar la recomendación y lo pondrán como titular por la importancia del duelo de este jueves.

La postura de los medios en México

Keylor Navas y Pumas tienen un duelo en el que se juegan la temporada ante Pachuca. (Captura de pantalla ESPN/Pantallazo ESPN)

“De esta manera, hay un riesgo de que el Club Universidad Nacional no pueda contar con la presencia de Keylor Navas, aunque, tienen planeado que tome el vuelo de inmediato de San José a la CDMX una vez terminado el cotejo ante Honduras, lo que no le daría tiempo de festejar o llorar lo que ocurra en las eliminatorias mundialistas", informó el diario Marca.

¿Puede haber consecuencias para Pumas?

Ante esto surge la pregunta, ¿hay algún reglamento o consecuencia que podría caer sobre Pumas si no cumple con esta recomendación?

“La realidad es que no existe una regla como tal que impida que Pumas pueda requerir a Keylor Navas, puesto que es una recomendación de FIFA, aunque sí quedaría mal visto que se rebelen y no respeten las medidas de precaución que exige la FIFPro“.

La decisión final está en el cuerpo técnico y Keylor

“En el Club Universidad Nacional quieren sí o sí contar con el portero tico ante Pachuca, aunque la decisión final estará en manos del cuerpo técnico de Efraín Juárez, el área médica y el propio Keylor Navas“, destacó Marca.

Si Navas no pudiera jugar, Pumas deberá poner a Pablo Lara o al cuestionado Rodrigo Parra, quien fue víctima de críticas al inicio del Apertura 2025 de la Liga MX.