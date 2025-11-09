Deportes

La historia detrás del autógrafo más raro que Keylor Navas ha firmado en su vida

Ni camisetas ni guantes: a Keylor Navas le tocó firmar ¡un carro! El portero costarricense accedió al insólito pedido de un aficionado

Por Eduardo Rodríguez

El fenómeno de Keylor Navas en la Liga MX sigue dando de qué hablar, más cuando le piden dar autógrafos que se pasan de peculiares, como firmar un carro, por ejemplo.

Y es que en TikTok, ronda un video del portero nacional, en el que un aficionado de los Pumas, su actual club, le solicita que firme su vehículo, en el interior del auto.

Navas se sorprendió ante la solicitud, pero accedió a hacerlo con gusto, además de tomarse fotos con los restantes aficionados alrededor de él que buscaban un recuerdo del legendario portero de Costa Rica.

Navas logró, tras esta particular firma, ir con su equipo, por la última jornada, a ganarle a Cruz Azul para mantenerse con vida en la Liga MX luego de avanzar al Play In como décimo lugar de la tabla de posiciones del torneo azteca.

Keylor Navas
Keylor Navas firmó un autógrafo en un vehículo de un aficionado de Pumas. (Archivo/Archivo)
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

