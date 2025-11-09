Keylor Navas se unirá al trabajo de la Selección de Costa Rica con la motivación al tope

Pumas logró el milagro en la última fecha de la temporada regular de la Liga MX con una remontada agónica ante el Cruz Azul que se jugaba el liderato en casa, gracias al trabajo de Keylor Navas y compañía para sacar el resultado.

Con este resultado, el guardameta nacional se incorporará a la Selección Nacional para los duelos de la fecha FIFA ante Haití y Honduras lleno de motivación.

Y es que Cruz Azul parecía una prueba difícil de superar, sobre todo como local, pero Navas y compañía lograrían rápido abrir la cuenta con un grandísimo gol de Jorge Ruvalcaba al inicio del cotejo.

Keylor Navas y Pumas siguen con vida en la Liga MX tras remontada ante Cruz Azul. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

La sonrisa para el club del tico duró muy poco, Gabriel Fernández a los 11 minutos, colocó de cabeza el empate. Cinco después cayó el doblete del jugador de la Máquina Cementera tras un jugadón colectivo y la situación parecía perdida. Pumas tenía que ganar sí o sí.

Al equipo de Keylor le bajó un ángel, tras una expulsión, por una entrada imprudente de Lorenzo Faravelli, algo que cambió el juego por completo.

LEA MÁS: Dedicado del torneo señaló dos apariciones que le dan mucha confianza en la Selección de Costa Rica

El panameño Carrasquilla recibió una patada justamente sobre la línea y en el 80, Álvaro Angulo transformó la paridad.

El milagro se concretó al 85, remontada de los felinos con gol de Alan Medina. Pumas consiguió la clasificación tras el 2-3 para que Navas se clasifique al Play In para seguir vivo, y así incorporarse a la Tricolor con la motivación a tope.

Keylor Navas llega a la Selección Nacional con más motivación tras seguir vivo con su club en la Liga MX. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El formato del Play In de la Liga MX

La Liga MX tiene un formato un poco peculiar, ya que el décimo lugar, Pumas, tendrá que jugar una especie de repechaje, ante el noveno de la tabla, el que gane dicho juego, tendrá que enfrentarse con el perdedor de la serie del octavo y séptimo de la tabla.

En dicha eliminatoria del lugar siete y ocho, el ganador avanza a la liguilla, mientras que ese perdedor tendrá ese segundo chance ante el que gane en la serie en la que estará involucrado el arquero tico.

LEA MÁS: Jugador de Costa Rica aparece junto con Messi y Lamine Yamal en lista de figuras del Mundial 2026

Navas tendrá una situación un tanto comprometida con su club, debido a que el próximo martes, Costa Rica se juega mucho ante Honduras por el tema de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, sin embargo, en principio, el siguiente juego de los Pumas será un día después del choque entre ticos y catrachos, por lo que Keylor estaría llegando muy justo a ese trascendental encuentro.