Dedicado del torneo señaló dos apariciones que le dan mucha confianza en la Selección de Costa Rica

Miguel “Piojo” Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, finalmente reveló el listado para las últimas dos fechas de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 en las que la Tricolor se enfrentará a Haití y Honduras.

Como se anticipaba, el regreso de Joel Campbell es una de las principales novedades junto al llamado de Anthony Hernández, quien convenció al mexicano para que le diera un lugar en la Tricolor. Otro que regresa es el guardameta Kevin Chamorro.

La aparición de los dos jugadores rojinegros son los detalles que más le llama la atención a don Hernán Morales, analista de FUTV y dedicado del campeonato Apertura 2025 por la Unafut.

Joel te da un valor agregado

Tener a Joel Campbell en la Selección de Costa Rica da un valor agregado según Hernán Morales. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El exjugador del Saprissa y Cartaginés considera que son futbolistas que te dan un peso y valor agregado por su momento actual, por lo que tiene toda la confianza eso se traslade a la Sele.

“Para mí es positivo y es correcto, Joel es un jugador con muchas condiciones que te puede resolver individualmente en una jugada y hay algo que es importante, tiene gol, se tiene mucha confianza, experiencia y ha logrado en estos últimos partidos con la Liga su forma física, no diría que a un 100%, pero, al menos, a un 80% y eso lo hace sentirse mucho mejor.

“La habilidad necesita del soporte de la condición física y que mentalmente esté fuerte y yo lo veo fuerte en esa parte, es una muy buena alternativa que puede contribuir con sapiencia y liderazgo, todas esas cosas se juntan y suman mucho”, explicó.

A Pika le ve algo diferente

Anthony tiene una gran y merecida oportunidad con la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

Sobre Hernández se siente muy complacido de verlo allí, pues considera que se ganó el llamado con todas las de la ley porque es de los que pasa por mejor momento en el fútbol tico.

“Él tiene algo que te convence, que no se ve en todos los jugadores, cuando toma la bola, se perfila, arranca con velocidad y conducción de la pelota. Lo veo como un jugador importantísimo para el contragolpe, te agarra en 30 0 40 metros y te saca mucha ventaja.

“La otra particularidad es que se tiene mucha confianza en su remate a marco, creo que es una buena convocatoria, muy merecida”, añadió.

Para la convocatoria, el Piojo confió plenamente en Alajuelense, equipo que es la base del seleccionado con ocho jugadores, pues además de Joel y Pika aparecen, Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Celso Borges, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

A morir con esta Sele

Miguel Herrera se la jugó con un grupo que ya no podrá darle ningún cambio para clasificar al mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Don Hernán afirmó que si el objetivo es estar en el Mundial hay ganar los siguientes dos partidos, nos guste o no, estemos o no de acuerdo, hay que confiar en los que llamó el Piojo, pues sin un más allá, no se hace nada hablando que faltó equis o ye cuando ya no hay campo para corregir.

Por ejemplo, si a muchos no les gusta ver tantos jugadores de Alajuelense, venir a tirar cuando lo que urge es clasificar, no es lo que se necesita ahora. Ya si logramos meternos a la Copa del Mundo habrá tiempo para debatir lo suficiente por los nombres.

“Sería gastar el tiempo criticando por si está este u otro, porque no vamos a lograr nada con eso, salvo el salir a decir después, yo dije que ese otro sí o ese otro no, que dicha que no llamaron a este o aquel que no ha mostrado nada diferente.

“En este momento nos toca dejar un poco eso de lado y confiar en que el técnico está haciendo la mejor selección posible para ganarle a Haití y Honduras”, añadió.

Por más opiniones que hayan, ya están los que están, los jugadores del medio local se quedaron concentrados, mientras los legionarios empezaron a llegar desde este sábado y el grupo estará completo hasta el 11 de noviembre, cuando llegué Manfred Ugalde.

Los convocados

Porteros: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Kevin Chamorro.

Defensas; Haxzell Quirós, Alexis Gamboa, Santiago Van Der Putten, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante, Francisco Calvo, Carlos Mora y Joseph Mora.

Mediocampistas: Guillermo Villalobos, Celso Borges, Alejandro Bran, Orlando Galo, Aarón Murillo, Josimar Alcócer, Kenneth Vargas y Creichel Pérez.

Delanteros: Álvaro Zamora, Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Joel Campbell, Warren Madrigal y Anthony Hernández.