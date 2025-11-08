Periodista hondureño afirma que le “manosean” la lista al Piojo Herrera

El próximo encuentro entre Costa Rica y Honduras, por la última jornada de la eliminatoria mundialista, se empezó a jugar desde ya en las redes sociales, tras la convocatoria del “Piojo” Herrera y los diversos comentarios, tanto acá como fuera del país.

En suelo hondureño, Gustavo Roca, periodista del diarioDiez, asegura que la lista del entrenador azteca la “manosean”, insinuando que hay gente detrás de él poniendo y quitando jugadores para estos trascendentales compromisos.

Miguel Herrera ya anunció la lista definitiva para la fecha FIFA de noviembre. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Al Piojo le manosean las listas. La Selección de Costa Rica presentó la convocatoria oficial con la que se jugará la clasificación al Mundial contra Haití y Honduras. Van los preferidos de los federativos y también Anthony ‘Pikachu’ Hernández, el mejor hombre de Alajuelense”, aseguró el comunicador en la red social X (antes llamada Twitter).

El periodista nacional Ferlin Fuentes le respondió a Roca: “Al Piojo nadie le interviene nada, nadie le manosea nada. Él entendió que con el recambio generacional radical no se iba a ningún lado. Empezó a imponerse en las convocatorias”.

El entrenador mexicano ha sido cuestionado por llamar a tantos jugadores de Alajuelense, pese a que los manudos son actualmente líderes del torneo nacional, además de finalistas en la Copa Centroamericana, en la que buscarán el tricampeonato del área.

También ha sido criticado por su aparente desprecio hacia los jugadores del Cartaginés que, pese a estar en los primeros puestos de la tabla de posiciones, el Piojo Herrera no les ha dado muchas opciones de ponerse la camiseta roja para defender al país.

Convocatoria de Costa Rica ante Haití y Honduras. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Costa Rica tendrá que medirse primero ante Haití el próximo jueves, para luego, el martes 18, cerrar ante el combinado de Honduras, en un partido que podría ser una final por el boleto directo a la Copa del Mundo 2025, que se jugará en Norteamérica.