Deportes

Periodista hondureño afirma que le “manosean” la lista al Piojo Herrera

El periodista hondureño Gustavo Roca criticó la convocatoria de Miguel Herrera para la próxima fecha FIFA, calificándola como “manoseada”

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El próximo encuentro entre Costa Rica y Honduras, por la última jornada de la eliminatoria mundialista, se empezó a jugar desde ya en las redes sociales, tras la convocatoria del “Piojo” Herrera y los diversos comentarios, tanto acá como fuera del país.

LEA MÁS: Estos son los cuatro grandes ausentes en la Selección de Costa Rica y qué dicen sus cifras

En suelo hondureño, Gustavo Roca, periodista del diarioDiez, asegura que la lista del entrenador azteca la “manosean”, insinuando que hay gente detrás de él poniendo y quitando jugadores para estos trascendentales compromisos.

Conferencia de prensa
Miguel Herrera ya anunció la lista definitiva para la fecha FIFA de noviembre. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Al Piojo le manosean las listas. La Selección de Costa Rica presentó la convocatoria oficial con la que se jugará la clasificación al Mundial contra Haití y Honduras. Van los preferidos de los federativos y también Anthony Pikachu Hernández, el mejor hombre de Alajuelense”, aseguró el comunicador en la red social X (antes llamada Twitter).

El periodista nacional Ferlin Fuentes le respondió a Roca: “Al Piojo nadie le interviene nada, nadie le manosea nada. Él entendió que con el recambio generacional radical no se iba a ningún lado. Empezó a imponerse en las convocatorias”.

LEA MÁS: Alejandro Bran genera polémica debido a su convocatoria

El entrenador mexicano ha sido cuestionado por llamar a tantos jugadores de Alajuelense, pese a que los manudos son actualmente líderes del torneo nacional, además de finalistas en la Copa Centroamericana, en la que buscarán el tricampeonato del área.

También ha sido criticado por su aparente desprecio hacia los jugadores del Cartaginés que, pese a estar en los primeros puestos de la tabla de posiciones, el Piojo Herrera no les ha dado muchas opciones de ponerse la camiseta roja para defender al país.

Convocatoria de Costa Rica ante Haití y Honduras.
Convocatoria de Costa Rica ante Haití y Honduras. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Costa Rica tendrá que medirse primero ante Haití el próximo jueves, para luego, el martes 18, cerrar ante el combinado de Honduras, en un partido que podría ser una final por el boleto directo a la Copa del Mundo 2025, que se jugará en Norteamérica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Piojo HerreraCosta RicaHondurasGustavo Roca
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.