Alejandro Bran genera polémica debido a su convocatoria

Alejandro Bran es uno de los jugadores más cuestionados por parte de los aficionados del fútbol nacional, ya que ha tenido un semestre irregular en su club, Alajuelense, al punto que no ha sido estelar indiscutible con los manudos, y pese a eso fue llamado a la Selección Nacional.

En este llamado del Piojo Herrera, el mediocampista manudo sobresale, entre otros liguistas más, que son actualmente los líderes del torneo y finalistas de la Copa Centroamericana, tras despachar al Olimpia y al Motagua en las semifinales y cuartos de final, respectivamente, de este torneo.

Alejandro Bran figura en el llamado de Costa Rica para la última fecha FIFA. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los números de Alejandro Bran en el presente semestre con Alajuelense

El mediocampista manudo es muy frecuente en las convocatorias del técnico azteca, siendo esto algo que el aficionado se cuestiona mucho, ya que su nivel con la Liga ha sido tema de debate, algo que incluso ha hecho que en el campeonato nacional haya perdido minutos en el once de Óscar Ramírez.

En el actual torneo tico, el volante manudo suma un total de 11 partidos jugados, siete de ellos en la formación estelar de Óscar Ramírez, sin sumar anotaciones hasta el momento con la camiseta liguista.

Bran fue estelar en el último partido de la Liga en Liberia, sin embargo, contra Pérez Zeledón fue variante, ante Saprissa jugó los últimos minutos, y en la visita a Heredia no tuvo participación.

Para el ámbito internacional, el mediocampista liguista ha jugado todos los partidos con Alajuelense en Copa Centroamericana, en los cuales arrancó desde el inicio en cinco y tres de suplente.

Cabe decir que dicha titularidad la ha venido perdiendo en los duelos más importantes, ya que en los cuartos de final ante Motagua, Bran fue relevo tanto en Alajuela como en Tegucigalpa.

Mientras que frente al Olimpia en semifinales, fue estelar en el Alejandro Morera Soto, sin embargo, tras el regreso de jugadores como Rashir Parkins, volvió al banquillo en Honduras.

Alejandro Bran ha sido habitual en las convocatorias del Piojo Herrera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Técnicos nacionales opinan del llamado de Alejandro Bran a la Selección Nacional

En la Teja conversamos con el extécnico manudo Luis Diego Arnáez, y este nos comentó lo que puede aportar Bran pese a que entiende las críticas sobre el volante.

“Siento que la gente opina que no ha tenido una participación significativa en los últimos juegos de la Liga, han preferido a otros sobre él, pero él es de los pocos que se anima con los remates de media distancia. Son pocos los jugadores que intentan eso, es una alternativa. Además, lleva mucho tiempo en la selección, él ya sabe a lo que va, no lo veo mal”, afirmó Arnáez.

Sobre el llamado de Bran sobre Rashir Parkins, Luis Diego cree que próximamente se puede dar el llamado para el otro volante manudo.

“En el caso de Rashir, si sigue así no va a haber ninguna excusa para no llamarlo. Con Bran lo que pasa es que quedan solo dos partidos, si Parkins sigue así, si vamos al Mundial, ya va a haber tiempo para darle minutos y ver si supera a los que están actualmente”.

Para Armando Rodríguez, extécnico nacional, en la Sele deben estar los que en mejor momento se encuentren.

“Yo creo que en la selección deben estar los que estén en el mejor momento posible, y creo que no es lo que sucede con Alejandro Bran, sé que ha rendido, pero no está en su momento”, afirma Rodríguez.

“A veces se llaman jugadores por sus características, pero dentro de las alineaciones yo no veo a Alejandro, no creo que vaya a jugar, lo veo para rellenar. Yo no esperaba el llamado, la mayoría pensábamos que iba a estar Rashir, pero son criterios del entrenador”.