¡Imparable! Alonso Martínez anota en la MLS y su equipo sigue con vida en los playoffs

Alonso Martínez, delantero del New York City anotó el segundo gol de la victoria de su equipo, ante el Charlotte

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alonso Martínez vendrá a Costa Rica, para los juegos contra Haití y Honduras, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026, pasando por uno de sus mejores momentos.

Este viernes, el delantero de la Isla de Chira se encargó de anotar el segundo tanto para su equipo, el New York City, en los cuartos de final de la conferencia del Este de la MLS, ante el Charlotte FC.

Alonso Martínez festeja tras anotarle al equipo de Charlotte en los playoffs de la MLS.
El delantero Alonso Martínez festeja al anotarle al Charlotte FC, en los playoffs de la MLS. AFP. (DAVID JENSEN/Getty Images via AFP)

El gol de Alonso Martínez

Alonso anotó al minuto 50, cuando ganó una carrera con pelota, se ve cara a cara con el arquero y remató al fondo del área.

El partido cerró con marcador 3-1 y con este resultado, el equipo del costarricense avanza a las semifinales de conferencia.

Gol de Alonso Martínez ante el Charlotte FC
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

