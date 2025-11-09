Jugador de Costa Rica aparece junto con Messi y Lamine Yamal en lista de figuras del Mundial 2026

El sitio internacional Subside Sports, especializado en artículos deportivos y contenido futbolístico, destacó al delantero costarricense Manfred Ugalde entre los jugadores a seguir para el Mundial 2026, torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.
En la publicación del portal se incluyeron nombres de jugadores de alto perfil como Lamine Yamal, Edson Álvarez, Oleksandr Zinchenko, Luis Díaz y Lionel Messi, entre otros.
El reconocimiento llega mientras Costa Rica continúa su participación en las eliminatorias de Concacaf, donde busca asegurar su boleto al Mundial en los próximos compromisos frente a Haití y Honduras.
LEA MÁS: Este será el campeón del Mundial del 2026 según la Inteligencia Artificial
Ugalde, una de las promesas ticas en el extranjero
El delantero tico, quien milita en el fútbol europeo, ha mantenido una evolución destacada y se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más prometedoras de la región. Su presencia en la lista de Subside Sports refuerza su proyección internacional y el interés que genera entre medios especializados fuera de Costa Rica.
LEA MÁS: Inteligencia Artificial pronostica este marcador para juego entre Haiti y Costa Rica por eliminatoria mundialista
La inclusión de su nombre junto con futbolistas consagrados refleja el reconocimiento que el atacante ha ganado gracias a su rendimiento y a su papel en el proceso eliminatorio con la Selección Nacional.
Nota realizada con ayuda de IA
Stars in Stripes 💫— Subside Sports (@subsidesports) November 7, 2025
Who do you think are the ones to watch in the World Cup?
Shop the shirts and official printing at 👇
🔗 https://t.co/QxhWIWZ3IT pic.twitter.com/HDrQ9RB5fJ