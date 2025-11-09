Deportes

Jugador de Costa Rica aparece junto con Messi y Lamine Yamal en lista de figuras del Mundial 2026

El portal internacional Subside Sports mencionó al costarricense Manfred Ugalde entre los jugadores a seguir en el Mundial 2026, junto a estrellas como Lionel Messi y Lamine Yamal

Por Hillary Chinchilla Marín

El sitio internacional Subside Sports, especializado en artículos deportivos y contenido futbolístico, destacó al delantero costarricense Manfred Ugalde entre los jugadores a seguir para el Mundial 2026, torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

En la publicación del portal se incluyeron nombres de jugadores de alto perfil como Lamine Yamal, Edson Álvarez, Oleksandr Zinchenko, Luis Díaz y Lionel Messi, entre otros.

El reconocimiento llega mientras Costa Rica continúa su participación en las eliminatorias de Concacaf, donde busca asegurar su boleto al Mundial en los próximos compromisos frente a Haití y Honduras.

Ugalde, una de las promesas ticas en el extranjero

El delantero tico, quien milita en el fútbol europeo, ha mantenido una evolución destacada y se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más prometedoras de la región. Su presencia en la lista de Subside Sports refuerza su proyección internacional y el interés que genera entre medios especializados fuera de Costa Rica.

La inclusión de su nombre junto con futbolistas consagrados refleja el reconocimiento que el atacante ha ganado gracias a su rendimiento y a su papel en el proceso eliminatorio con la Selección Nacional.

