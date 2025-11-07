Inteligencia Artificial pronostica este marcador para juego entre Haiti y Costa Rica por eliminatoria mundialista

El próximo jueves 13 de noviembre, a las 8:00 p.m., la selección de Costa Rica visitará a Haití por la quinta fecha del Grupo C de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo 2026.

El duelo será clave para las aspiraciones de ambos equipos, ya que los ticos buscan consolidarse entre los líderes, mientras los caribeños necesitan sumar para mantener opciones de clasificación.

De acuerdo con proyecciones realizadas por modelos de inteligencia artificial deportiva (Opta, Stats Perform y simulaciones basadas en Elo Rating FIFA), Costa Rica tiene el 57 % de probabilidades de ganar, frente a un 27 % de empate y un 16 % de triunfo para Haití.

La IA pronostica un triunfo 2-1 de Costa Rica sobre Haití en las Eliminatorias 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Predicción del marcador

Según los cálculos de rendimiento reciente, estadísticas de ataque y defensa, y el comportamiento histórico entre ambos equipos, la IA anticipa el siguiente resultado:

Haití 1 – 2 Costa Rica

El modelo estima que la selección tica tiene un 68 % de probabilidades de marcar primero y que mantendrá su invicto en el torneo.

Claves del pronóstico

El análisis toma en cuenta factores como:

Invicto tico: Costa Rica acumula una victoria y tres empates en el grupo.

Costa Rica acumula una victoria y tres empates en el grupo. Defensa haitiana vulnerable: la escuadra haitiana se ha mostrado vulnerable en zona baja.

la escuadra haitiana se ha mostrado vulnerable en zona baja. Historial favorable: los ticos dominan los encuentros entre ambos

los ticos dominan los encuentros entre ambos Rendimiento ofensivo: Costa Rica tiene un buen ataque liderado por Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

Costa Rica busca mantener su invicto en el Grupo C rumbo al Mundial. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tabla actual del Grupo C

Honduras 4 2 2 0 +5 8 Costa Rica 4 1 3 0 +3 6 Haití 4 1 2 1 0 5 Nicaragua 4 0 1 3 -8 1

Una victoria permitiría a Costa Rica acercarse a Honduras y asegurar, prácticamente, su pase a la siguiente ronda clasificatoria.

Nota realizada con ayuda de IA