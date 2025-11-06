Adidas lanza nuevas camisetas y la de Costa Rica divide opiniones en redes sociales

Un día después del lanzamiento del nuevo uniforme de la Selección Nacional de Costa Rica, la marca Adidas presentó las indumentarias de selecciones como Alemania, México, Argentina, España y Colombia.
En sus redes sociales, la empresa alemana mostró las indumentarias que creó para lo que resta del 2025 e inicios del 2026, y los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos creen que hay camisas más bonitas que la de Costa Rica.
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.
