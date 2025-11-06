Deportes

Adidas lanza nuevas camisetas y la de Costa Rica divide opiniones en redes sociales

Adidas presentó las camisas de selecciones como Argentina, España y Venezuela y abrió el debate sobre el diseño de la prenda de Costa Rica

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un día después del lanzamiento del nuevo uniforme de la Selección Nacional de Costa Rica, la marca Adidas presentó las indumentarias de selecciones como Alemania, México, Argentina, España y Colombia.

En sus redes sociales, la empresa alemana mostró las indumentarias que creó para lo que resta del 2025 e inicios del 2026, y los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos creen que hay camisas más bonitas que la de Costa Rica.

Adidas mostró camisas de las selecciones.
Adidas mostró camisas de las selecciones y abrió debate sobre el diseño de la camisa de Costa Rica. Instagram Adidas Football. (Instagram Adidas Football./Instagram Adidas Football.)

Comentarios de aficionados sobre la camisa de Costa Rica

Estos son algunos de los comentarios de aficionados en redes sociales:

“El cuello y el borde de las mangas de la camisa de México ó Colombia, qué diferencia”.

Adidas mostró camisas de las selecciones.
Florian Wirtz y la camisa de la Selección de Alemania. Instagram Adidas Football. (Instagram Adidas Football./Instagram Adidas Football.)

“Cuando se filtró se veía peor; sin embargo, me sigue pareciendo muy parecida a la actual”.

“La más fea de todas”

“Ahora queda clasificar y no hacer el ridículo”.

Adidas mostró camisas de las selecciones.
La Selección Mexicana tiene su tradicional prenda, en color verde. Instagram Adidas Football. (Instagram Adidas Football./Instagram Adidas Football.)
Adidas mostró camisas de las selecciones.
España mantiene su diseño tradicional. Instagram Adidas Football. (Instagram Adidas Football./Instagram Adidas Football.)
Adidas mostró camisas de las selecciones.
El astro Lionel Messi, modelando la prenda del campeón del Mundo. Instagram Adidas Football. (Instagram Adidas Football./Instagram Adidas Football.)
