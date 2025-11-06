Adidas lanza nuevas camisetas y la de Costa Rica divide opiniones en redes sociales

Un día después del lanzamiento del nuevo uniforme de la Selección Nacional de Costa Rica, la marca Adidas presentó las indumentarias de selecciones como Alemania, México, Argentina, España y Colombia.

En sus redes sociales, la empresa alemana mostró las indumentarias que creó para lo que resta del 2025 e inicios del 2026, y los comentarios no se hicieron esperar, pues algunos creen que hay camisas más bonitas que la de Costa Rica.

Adidas mostró camisas de las selecciones y abrió debate sobre el diseño de la camisa de Costa Rica.

Comentarios de aficionados sobre la camisa de Costa Rica

Estos son algunos de los comentarios de aficionados en redes sociales:

“El cuello y el borde de las mangas de la camisa de México ó Colombia, qué diferencia”.

Florian Wirtz y la camisa de la Selección de Alemania.

“Cuando se filtró se veía peor; sin embargo, me sigue pareciendo muy parecida a la actual”.

“La más fea de todas”

“Ahora queda clasificar y no hacer el ridículo”.

La Selección Mexicana tiene su tradicional prenda, en color verde.

España mantiene su diseño tradicional.