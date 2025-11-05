Costa Rica hace oficial su nueva camiseta, con la que buscará la clasificación al Mundial

Adidas reveló los nuevos uniformes de sus selecciones, entre estos el de Costa Rica y de este modo se confirma la filtración de días atrás.

Esta camiseta será con la que Costa Rica busque el boleto a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La chema tiene un rojo que predomina, junto a unos diseños en un aparente color lila y las tradicionales rayas de la marca Adidas sobre el hombro.

Se reveló la nueva camisa Adidas de Costa Rica. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

Este uniforme fue muy criticado por parte de la afición nacional tras la filtración de hace unos días.

“Unidos por los colores. La camisa que lleva el corazón de nuestro país”, decribió la Federación Costarricense de Fútbol en sus publicaciones en redes sociales.

Presentacion de la entrenadora de la Selección femenina con la nueva camisa. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver)

Esta camisa estará disponible a partir del 6 de noviembre en las tiendas en todo el país.

La nueva camisa Adidas de Costa Rica. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

Costa Rica vuelve a la acción ante Haití por la fecha FIFA, de cara al Mundial de Norteamérica 2026, el jueves 13 de noviembre, y usará por primera vez en casa la nueva camiseta contra Honduras el martes 18, en el juego que podría ser el del boleto directo para la nacional a la máxima competencia de selecciones.