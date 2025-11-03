¿Liga-Sele?: Convocatoria para el microciclo está llena de jugadores de Alajuelense

Este lunes se anunció la convocatoria para el microciclo de la Selección Nacional que arranca esta semana, por parte de Miguel Herrera, en la que destaca la gran cantidad de jugadores de Alajuelense.

El gran momento de la Liga en el presente semestre, tanto en el ámbito local, como en el internacional, tras sentenciar su pase a semifinales de Copa Centroamericana en Honduras contra Olimpia.

En el campeonato local, Alajuela es líder, por una unidad, y un partido menos que su máximo perseguidor, Saprissa, y el momento actual de muchas de sus figuras es sobresaliente.

La lista de Miguel Herrera para el microciclo previo a los duelos ante Haití y Honduras. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

Entre los llamados más destacados está el de Joel Campbell, que en las últimas convocatorias había sido borrado de la Selección Nacional, pero el presente del delantero erizo convenció al Piojo de llamarlo nuevamente.

El semestre de Campbell ha sido irregular, con muchas lesiones y poco minutos en el arranque, no obstante, desde aquella noche en Tegucigalpa, contra Motagua, en la que fue figura con un gran gol en la remontada rojinegra en Honduras.

LEA MÁS: Debut agridulce de Costa Rica en el mundial Sub-17 de la FIFA

Otro de los más llamativos es Alejandro Bran, del que se ha hablado mucho por su irregular nivel con la Liga, sin embargo, el Piojo lo mantiene sólido dentro de la Sele.

Anthony “Pikachu” Hernández, de los más destacado de los manudos en las series de Copa Centroamericana, fue tomado en consideración para este microciclo como parte de los rojinegros en lista por su nivel. Ante Olimpia fue clave con gol en la ida en el Morera Soto y con el tanto que alargó la serie en Tegucigalpa.

Miguel Herrera convocó a once jugadores de Alajuelense al microciclo. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Creichel Pérez, pese al escándalo de semanas atrás, sigue dentro de los hombres de confianza del azteca, junto a jugadores como Rashir Parkins, Guillermo Villalobos, Santiago Van der Putten, Celso Borges, Alexis Gamboa, Kenyel Michell y Fernando Piñar, que es otro de los que destacan detro de la cantidad de liguistas en la lista.

Por parte de Saprissa, la lista se reduce a Esteban Alvarado, Kendall Waston, Kenay Myrie y Warren Madrigal.

LEA MÁS: Randall Row resalta el carácter tico tras puntuar con un hombre menos en el Mundial Sub-17

En Herediano, actual bicampeón nacional, solo Aarón Murillo, Kenneth Vargas, Haxel Quirós y Darryl Araya.

Con el regreso de la lesión, por parte de Cristopher Núñez, el Club Sport Cartaginés vuelve a tener presencia en la tricolor, por lo menos en este microciclo, algo que se venía pidiendo por parte de los brumosos desde tiempo atrás.