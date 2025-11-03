Randall Row resalta el carácter tico tras puntuar con un hombre menos en el Mundial Sub-17

Costa Rica volvió a un mundial Sub-17 tras su última participación en 2017. El debut dejó un sabor agradable por lo visto en cancha, pero son la sensación que se pudo conseguir mejor botín, de la mano del técnico Randall Row.

La tricolor jugó con un hombre menos desde los 30 minutos por la expulsión de Isaac Badilla.

El jugador de Alajuelense perdió un balón en un tiro de esquina de Costa Rica, y tomaron mal parado al conjunto nacional, jugada en la que terminó barriéndose, como último hombre, por lo que la infracción le costó la expulsión.

Randall Row destacó ese espiritú de Costa Rica para lograr sumar en su debut mundialista pese a tener, por más de una hora, un futbolista menos ante Emiratos Árabes Unidos.

Randall Row es el técnico de Costa Rica en este mundial Sub-17. (Mayela López)

“Contento con el esfuerzo de los muchachos, fue un esfuerzo inmenso, nos quedamos con diez hombres y aún así pudimos revertir para empatar gracias al esfuerzo de los muchachos y a la buena preparación que han tenido”, dijo Row tras el empate a uno de Costa Rica en su debut.

Randall afirma que tenían bien estudiado a su rival de esta primera jornada. “Un rival al que habíamos estudiado bien, es un rival que juega mucho a la contra, de hecho ahí sale la expulsión, en la que lastimosamente tomamos una mala decisión”.

El entrenador patrio se lamenta no haber podido acabar con once el compromiso. “Me hubiese gustado haber terminado con once para buscar otra posibilidad, en este caso el triunfo, aún así lo intentamos, llegamos más que ellos en el segundo tiempo, ahora queda preparanos, descansar bien, recuperar bien a los muchachos para el segundo partido”.

El técnico destacó la gran preparación de sus pupilos para afrontar esta competición. “Somos un equipo ordenado que se sabe defender bien, un equipo ordenado, sabemos cuando atacar, ellos demostraron que están bien preparados tácticamente, eso es algo que hemos invertido mucho tiempo”.

Costa Rica debutó con empate a uno ante Emiratos Árabes Unidos en el mundial Sub-17. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

Row se siente optimista para lo que se viene ante Senegal y Croacia.

“En un mundial no hay un partido fácil, pero nos sentimos con muchas ganas de pasar de ronda, de darle alegrías de Costa Rica y que ellos celebren allá con nosotros también”, dijo el técnico.

Costa Rica se enfrentará a Senegal el próximo jueves a las 9:45 a.m. por la segunda fecha de esta copa del mundo Sub-17, para cerrar el domingo contra Croacia a las 8:45 a.m. en el último partido de esta fase de grupos.