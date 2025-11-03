Vea el primer gol de Costa Rica en el mundial Sub-17 de la FIFA

Costa Rica está empatando a un gol ante Emiratos Árabes Unidos en el partido de debut en esta copa del mundo categoría Sub-17.

A los 63 minutos, el joven Nick Bennette puso el uno a uno, luego de un mal rebote del portero local.

La Sele además de Emiratos Árabes, comparte grupo con Croacia y Senegal.

Costa Rica debutó ante Emiratos Árabes Unidos en el mundial Sub-17. (Shutterstock/Imagen)

Nick Bennette empata para Costa Rica ¡Un apellido ligado al fútbol! pic.twitter.com/0uZGiae5sv — TD Más (@tdmascrc) November 3, 2025

La tricolor empezó perdiendo tras un gol de los Emiratos Árabes que fue obra de Mayed Adel a los 58 minutos.

Emiratos abrió la cuenta pic.twitter.com/9hEY5uA624 — TD Más (@tdmascrc) November 3, 2025

La Selección Nacional Sub-17 está con un hombre menos por la expulsión de Isaac Badilla a los 30 minutos, sin embargo pese a esto, los nuestros han mostrado carácter para reponerse de la adversidad.

Los ticos han estado cerca de poder marcar más anotaciones, pese a jugar con un jugador menos, dejando buenas sensaciones en este debut.