Deportes

Vea el primer gol de Costa Rica en el mundial Sub-17 de la FIFA

Nick Bennett marcó el primer tanto de Costa Rica en este mundial Sub-17

Por Eduardo Rodríguez

Costa Rica está empatando a un gol ante Emiratos Árabes Unidos en el partido de debut en esta copa del mundo categoría Sub-17.

A los 63 minutos, el joven Nick Bennette puso el uno a uno, luego de un mal rebote del portero local.

La Sele además de Emiratos Árabes, comparte grupo con Croacia y Senegal.

bandera de Costa Rica
Costa Rica debutó ante Emiratos Árabes Unidos en el mundial Sub-17. (Shutterstock/Imagen)

La tricolor empezó perdiendo tras un gol de los Emiratos Árabes que fue obra de Mayed Adel a los 58 minutos.

La Selección Nacional Sub-17 está con un hombre menos por la expulsión de Isaac Badilla a los 30 minutos, sin embargo pese a esto, los nuestros han mostrado carácter para reponerse de la adversidad.

Los ticos han estado cerca de poder marcar más anotaciones, pese a jugar con un jugador menos, dejando buenas sensaciones en este debut.

Costa RicaEmiratos Árabes UnidosMundial Sub-17
Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

