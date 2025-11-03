Costa Rica sufre el primer golpe en el mundial Sub-17 por la expulsión de uno de sus mejores jugadores

Costa Rica debuta en el mundial sub-17 ante Emiratos Árabes Unidos en el estadio Aspire Zone, en Qatar.

Mientras mejor jugaban los muchachos, en un tiro de esquina de los nuestros, el joven Isaac Badilla, tuvo una pérdida de balón y se terminó llevando una tarjeta roja por una barrida al último hombre.

Pese al intento, solicitando la carta de la revisión por medio del VAR, al final no se cambió nada y el jugador de Liga Deportiva Alajuelense se llevó la cartulina roja directa.

La jugada se analizó durante unos ocho minutos, pero no hubo manera de que el árbitro cambiara la decisión.

Liga Deportiva Alajuelense aportó nueve jugadores a la Selección Sub-17 de Costa Rica que clasificó al Mundial de Catar 2025. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Con lágrimas, el joven terminó saliendo del campo sabiendo que su error le puede costar caro a los nuestros y, además, no participar más en esta copa del mundo juvenil.

Pese a la expulsión de Badilla, los nacionales lograron acercase al arco rival para generar peligro, mostrando personalidad y deseo por igual reponerse del golpe de la expulsión.