Alonso Martínez y su equipo vivieron momentos de zozobra ante el Charlotte

Alonso Martínez y su equipo, el New York City cayó en casa 6-7 en la tanda de penales ante el Charlotte, en el juego dos de los “play offs” de la MLS.

El costarricense marcó uno de los penales y en un tercer partido se definirá si el City avanzará a la semifinal de la conferencia del este. Este encuentro está programado para el viernes 7 de noviembre, en el Bank Of America Stadium.

En este momento, el equipo del costarricense tiene la ventaja en la serie, luego de ganar el primer partido por marcador 1-0, con un golazo del delantero tico.

Alonso Martínez cayó ante el Charlotte, en la tanda de penales de los play offs de la MLS. AFP. (DUSTIN SATLOFF/Getty Images via AFP)

Keylor Navas y el Pumas viven horas difíciles

El portero Keylor Navas volverá a jugar este domingo, al mediodía, ante el Tijuana. El equipo del tico no la ha pasado bien en las últimas horas.

El Pumas sufrió una baja sensible este viernes, cuando se dio a conocer que el volante Aaron Ramsey quedó fuera del club.

Por otro lado, en lo deportivo, los universitarios no la pegan. El equipo que dirige Efraín Juárez tiene 15 puntos y se ubica en el puesto 14 de la tabla, fuera de zona de clasificación.

Pumas tiene siete partidos sin ganar, su última victoria fue el 12 de setiembre, ante el Mazatlán. Después de eso, acumula tres empates y cuatro derrotas y una pérdida más pondría en jaque el puesto del entrenador.

Keylor Navas enfrentará al Tijuana este partido. Instagram Pumas. (DUILIO MY/Instagram Pumas.)

Carlos Mora jugará un partido decisivo

Carlos Mora, quien juega para la U Craiova de Rumanía tendrá un encuentro decisivo este domingo. El exjugador de Alajuelense se enfrentará al Rapid Bucarest, un duelo directo por la clasificación del torneo de ese país europeo.

El equipo de Mora es tercero con 28 puntos, mientras que el Rapid Bucarest es segundo con 31 unidades.

Manfred Ugalde también verá acción este domingo, a las 10:30 a.m. hora tica, cuando se enfrente al Krasnodar. En este momento, el Spartak Moscú es sexto en la liga premier rusa, con 22 puntos; y el Krasnodar está en el tercer puesto, con 29 unidades.