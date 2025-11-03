Debut agridulce de Costa Rica en el mundial Sub-17 de la FIFA

Desde la edición del 2017, Costa Rica no participaba en una copa del mundo Sub-17, teniendo este lunes su debut ante Emiratos Árabes Unidos con un empate a uno que deja una sensación agridulce pese a jugar con uno menos desde temprano en el partido.

Costa Rica se mostró muy competitivo en cancha durante el inicio del compromiso, pese a unas pequeñas inquietudes en nuestro arco pero que fueron bien resueltos por parte del arquero Ian Orourke.

Con el pasar de los minutos, la intención del equipo era un juego largo para tomar mal parados a los rivales, y poco a poco el equipo se fue adueñando del balón para inquietar a Emiratos Árabes.

Costa Rica debutó con empate a uno ante Emiratos Árabes Unidos en el mundial Sub-17. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

La Sele Sub-17 tuvo un par de opciones, siendo Isaac Badilla el que tuvo la mejor, con un remate de cabeza que se fue por encima de la portería.

Pocos instantes después, en un tiro de esquina a favor de los nuestros, la pelota le quedó al mismo Badilla hizo un mal pase y nos tomaron mal parados, y sin nadie en la parte baja, el jugador de la tricolor se barrió, siendo último hombre y vio la expulsión a los 30 minutos.

Se hizo el intento con el comodín de la carta de pedir revisión por parte del VAR, no obstante, después de varios minutos, se mantuvo la roja, dejando el partido cuesta arriba.

Pese al hombre menos, los ticos mantuvieron una buena postura, y estuvieron cerca de abrir el marcador, pero la inicial acabó sin anotaciones pasados los 45 minutos y reposición.

Emiratos abrió la cuenta pic.twitter.com/9hEY5uA624 — TD Más (@tdmascrc) November 3, 2025

La complementaria empezó más movida, y en un tiro de esquina al 59, una mala salida del portero nacional le permitió a Emiratos Árabes abrir la cuenta por el tanto de Mayed Adel que a puerta vacía solo tuvo que ponerle la cabeza al balón.

Nick Bennette marcó el gol de Costa Rica en su debut en el mundial Sub-17. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

La reacción de la tricolor fue inmediata, un centro al área que fue mal despejado por el guardameta de los árabes, le permitió a Nick Bennette igualar los cartones poniendo el 1-1.

Nick Bennette empata para Costa Rica ¡Un apellido ligado al fútbol! pic.twitter.com/0uZGiae5sv — TD Más (@tdmascrc) November 3, 2025

La tricolor fue más, tuvo las mejores oportunidades, pese a contar con un hombre menos por más de una hora de encuentro, dejando la duda del hipotético escenario de jugar sin la roja de Isaac Badilla, sí se hubiese podido ganar este primer juego.

Lo que se viene para Costa Rica en este mundial Sub-17 de Qatar 2025

La Tricolor se verá ahora las caras ante el combinado de Senegal, este jueves, a las 9:45 a.m.,, en la segunda jornada de esta Copa del Mundo.

Los africanos vienen de empatar sin goles en su primer compromiso ante Croacia, un resultado favorable para los intereses de los nuestros en su objetivo de clasificar.

Para la tercera fecha, Costa Rica se medirá al combinado croata el domingo, en un partido que podría definir el destino de los nuestros en este Mundial. El encuentro será a las 8:45 a.m.

Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos son los líderes del grupo tras su empate con goles, mientras que la igualdad sin anotaciones deja a Croacia y Senegal por debajo debido a la diferencia de tantos tras finalizar la primera jornada de este Mundial Sub-17 de Qatar 2025.