Jorge Luis Pinto dio su opinión sobre el cambio generacional de la Selección de Costa Rica

Jorge Luis Pinto habló del presente de la Selección de Costa Rica y, en su criterio, la progresión que ha tenido no es la ideal.

El colombiano conversó con el periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba”, y dijo que Costa Rica es un equipo más nuevo que experimentado.

“La progresión que ha tenido no es lo ideal. Es un equipo más nuevo que experimentado y por eso se ha visto en la necesidad de llamar a dos o tres jugadores de la generación nuestra, como lo es Celso (Borges).

“El equipo sin tres o cuatro jugadores de experiencia es un poco joven, en competencia y en eliminatoria no puede estar así porque el ritmo en eliminatoria es diferente”, expresó.

¿Le parece que siga dependiendo de la experiencia y no haga relevo generacional?

“No es que se hayan quedado, no se le ha dado la progresión que requiere, no se ha encontrado la generación que sustituya y ojalá que logre equilibrar, la eliminatoria es otra forma de juego”, añadió.

El juego entre Haití y Costa Rica

Pinto habló del trascendental juego entre Haití y Costa Rica, que será el 13 de noviembre, en Curazao.

“Haití es un equipo que a veces está muy bien, a veces no, a veces se cae.

“No es un equipo regular, constante, de pronto saca provecho como local. Es un equipo al que hay que tenerle cuidado en este momento”, expresó.

El juego entre Haití y Costa Rica será el jueves 13 de noviembre, a las 8 p.m., en el estadio Stadion Ergilio Hato.