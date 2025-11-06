¡Aliste la billetera! Este es el precio de las nuevas camisetas de la Selección de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) presentó este miércoles las nuevas camisetas oficiales de la Selección Nacional de Costa Rica, y como era de esperarse, los precios ya tienen a muchos aficionados haciendo cuentas antes de ir por la suya.

La nueva camisa Adidas de Costa Rica tiene varios precios. (FEDEFUTBOL/FEDEFUTBOL)

La prenda, inspirada en la guaria morada, la flor nacional, estará disponible a partir de este jueves en las tiendas deportivas de todo el país y en el sitio web oficial de Adidas Costa Rica.

Precios de las camisetas de La Sele

Según la página oficial de Adidas Costa Rica, los precios varían según el modelo y el público:

Camiseta para mujer: ₡50.000.

₡50.000. Camiseta para hombre: ₡50.000.

₡50.000. Camiseta para niño: ₡41.000.

₡41.000. Camiseta versión jugador (edición profesional): ₡101.000.

La camiseta nueva de la Sele fue presentada este miércoles. (adidas /adidas oficial)

Las diferencias de precio responden a los materiales utilizados y al diseño especial de la versión jugador, que es la misma que usarán los futbolistas en la cancha.

La inspiración detrás del diseño

La nueva camiseta de La Sele destaca por su tono morado profundo, en homenaje a la guaria morada, símbolo nacional que representa belleza, identidad y orgullo costarricense. El diseño incluye detalles dorados en el escudo y cuello, que le dan un toque elegante y moderno, mientras que el tejido técnico promete mayor frescura y comodidad durante los partidos.

Cuándo debutará en la cancha

El estreno oficial será durante la fecha FIFA de noviembre, cuando Costa Rica busque el boleto al Mundial enfrentando a Haití de visita en Curazao y a Honduras en el Estadio Nacional de San José.

Los aficionados esperan que este nuevo uniforme traiga también una nueva etapa de triunfos para la Tricolor, que atraviesa un proceso de renovación en su plantel.