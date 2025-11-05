Tiktoker español califica como “arriesgada” la nueva camiseta de Costa Rica

Adidas reveló los nuevos uniformes de sus selecciones, entre estos el de Costa Rica, y de este modo se confirma la filtración que se dio días atrás.

Esta camiseta será con la que los ticos buscarán el boleto a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La nueva camisa de Costa Rica, de la marca Adidas, ha despertado variedad de comentarios, entre ellos el del tiktoker español, Adri Contreras, con 4,9 millones de seguidores en dicha red social.

Desde la filtración de la misma por una web especializada, la semana anterior, se ha comentado acerca de la camisa, en su mayoría no tan favorable sobre el trabajo de Adidas.

Costa Rica presentó la nueva camisa Adidas para buscar el boleto al mundial. (Jose Cordero/José Cordero)

Y es que el uniforme se estrenará en esta fecha FIFA de noviembre, en la que los ticos visitan a Haití, en Curazao, el 13 de noviembre, y luego reciben a Honduras en el Estadio Nacional el 18 del mismo mes.

Adidas reveló camisas de diversas selecciones del mundo a las que patrocina, siendo la de Costa Rica una de ellas, algo que aprovechó el tiktoker Adri Contreras.

Costa Rica estrenará el nuevo uniforme Adidas en esta fecha FIFA (ADIDAS/ADIDAS)

El español es famoso por su contenido de fútbol en Tiktok, además de ser presidente de un club en la Kings League de Gerard Piqué, El Barrio, el cual fue el primer campeón en la historia de dicha competencia, en el 2023, jugando la final en el Camp Nou de Barcelona.

Según Contreras, es arriesgada la nueva indumentaria de la tricolor. “Ojo con esta de Costa Rica, creo que han arriesgado bastante, 7.5″, sentenció como calificación a la nueva camisa.

Comentarios dividos entre los costarricenses

En el momento en que salió la filtración en la web especializada, los comentarios fueron, en el sentir popular, negativos, pero con la presentación oficial la opinión parece haber mejorado.

La nueva camisa de Costa Rica de la marca Adidas. (ADIDAS/ADIDAS)

En una encuesta realizada en un grupo sobre fútbol de WhatsApp, los gustos estuvieron divididos. Al momento de escribir esta nota, a alrededor de 73 personas, les gustó la indumentaria, y 54 estaban en contra de la misma.

Esta camisa estará disponible a partir del 6 de noviembre en las tiendas alrededor de todo el país para que pueda adquirir la suya.