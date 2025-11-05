Deportes

Lindsay Camila fue presentada como seleccionadora de Costa Rica y tiene claro cuál es su objetivo

La entrenadora brasileña Lindsay Camila es la nueva entrenadora de la Selección femenina

Por Eduardo Rodríguez

Luego de la salida de Beni Rubido de la Selección Nacional de Costa Rica femenina, Lindsay Camila fue presentada como la nueva entrenadora y desde ya piensa en el Mundial para las nacionales.

Dentro de su palmarés, ganó la Copa Libertadores femenina en el 2021, título que conquistó con el Ferroviária de Brasil.

Para el año 2019, fue parte de la selección de Brasil como asistente técnica de la sub-17, para posteriormente dirigir al Atlético Mineiro, en la rama femenina, ganado dos trofeos con dicha institución.

05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
Lindsay Camila es la nueva entrenadora de la Selección Nacional femenina. (Jose Cordero/José Cordero)

Anteriormente, la brasileña estuvo en Arabia Saudita, especificamente en el Al Ittihad femenino.

La nueva seleccionadora patria piensa ya en la siguiente cita mundialista que será en el 2027, en su natal país Brasil, donde quiere estar como entrenadora de Costa Rica.

“Yo estuve acá en 2023, y me encantó el país. Estoy acá para pensar en el Mundial, en la clasificación. Yo pongo en mi cabeza que es obligatorio estar en la Copa del Mundo, si te preguntas por cualquier entrenador que esté en una Selección, todos van a decir eso. Costa Rica tiene mucho potencial y hay dos proyectos, Copa del Mundo en el 2027 y luego la del 2031″, comentó Lindsay.

05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
Lindsay Camila posando con la nueva camisa de Costa Rica de la marca Adidas. (Jose Cordero/José Cordero)

La brasileña viene a asumir a la Selección luego del éxito en los Juegos Centroamericanos 2025, donde las muchachas consiguieron la medalla de oro tras derrotar a El Salvador en la final disputada en Guatemala, en un partido que acabó 1-0 para las nuestras, gracias a un tanto de Sofía Varela.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

