Lindsay Camila fue presentada como seleccionadora de Costa Rica y tiene claro cuál es su objetivo

Luego de la salida de Beni Rubido de la Selección Nacional de Costa Rica femenina, Lindsay Camila fue presentada como la nueva entrenadora y desde ya piensa en el Mundial para las nacionales.

Dentro de su palmarés, ganó la Copa Libertadores femenina en el 2021, título que conquistó con el Ferroviária de Brasil.

Para el año 2019, fue parte de la selección de Brasil como asistente técnica de la sub-17, para posteriormente dirigir al Atlético Mineiro, en la rama femenina, ganado dos trofeos con dicha institución.

Lindsay Camila es la nueva entrenadora de la Selección Nacional femenina. (Jose Cordero/José Cordero)

Anteriormente, la brasileña estuvo en Arabia Saudita, especificamente en el Al Ittihad femenino.

La nueva seleccionadora patria piensa ya en la siguiente cita mundialista que será en el 2027, en su natal país Brasil, donde quiere estar como entrenadora de Costa Rica.

“Yo estuve acá en 2023, y me encantó el país. Estoy acá para pensar en el Mundial, en la clasificación. Yo pongo en mi cabeza que es obligatorio estar en la Copa del Mundo, si te preguntas por cualquier entrenador que esté en una Selección, todos van a decir eso. Costa Rica tiene mucho potencial y hay dos proyectos, Copa del Mundo en el 2027 y luego la del 2031″, comentó Lindsay.

Lindsay Camila posando con la nueva camisa de Costa Rica de la marca Adidas. (Jose Cordero/José Cordero)

La brasileña viene a asumir a la Selección luego del éxito en los Juegos Centroamericanos 2025, donde las muchachas consiguieron la medalla de oro tras derrotar a El Salvador en la final disputada en Guatemala, en un partido que acabó 1-0 para las nuestras, gracias a un tanto de Sofía Varela.