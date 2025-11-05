Federación busca calmar roces entre Leonardo Vargas y el técnico Miguel Herrera

Leonardo Vargas, mandatario del Cartaginés, ha sido claro en su descontento con Miguel Herrera y la poca participación de jugadores brumosos en el combinado nacional, por lo que Osael Maroto, jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol, salió a aclarar ciertos apartados.

Tras la clasificación de Cartaginés, en Honduras contra el Motagua, el presidente de los blanquiazules fue claro a su llegada al país, que no está para nada contento con el seleccionador azteca.

“No quiero acordarme de ese señor en un momento tan feliz para mí. Que siga analizando las cosas de la forma equivocada en que las analiza”, dijo tras unas declaraciones anteriores del ‘Piojo’, en las que afirmó que el Cartaginés no jugaba bien los duelos importantes, y que debido a eso no hay muchos futbolistas en la Tricolor.

Osael Maroto habló de las diferencias de Leo Vargas con Miguel Herrera. (Jose Cordero/José Cordero)

Ante todo este descontento, Maroto salió a aclarar que Herrera es una persona educada, y con ello buscó bajarle el tono a la polémica entre ambos.

“Esto siempre puede llegar a pasar y no es la primera vez que sucede durante esta administración, diría que no es por rencillas. Al final, él tiene una posición, que yo respeto. A don Leonardo y a su familia les tengo mucho cariño; he conversado con él no una, mil veces al respecto. Todos queremos que llamen a nuestros jugadores, más allá de si se da o no se da, y si Miguel externó un comentario y don Leo lo percibió de otra manera. Creo que Miguel siempre ha sido una persona respetuosa, igual don Leonardo. Así que, más allá de las rencillas, esto pasa solamente en la cancha”.

Miguel Herrera convoco a Cristopher Núñez del Cartaginés para el microciclo. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Para el actual microciclo, el Club Sport Cartaginés recibió el llamado de Cristopher Núñez, y será el fin de semana cuando se conozca si el volante brumoso se mantiene en la lista de los que buscarán el pase al Mundial, en la fecha FIFA de este mes, cuando Costa Rica visite a Haití y luego reciba a Honduras en busca del pase directo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.