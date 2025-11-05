Michael Chirinos no se queda callado y le responde a Wálter Centeno desde Honduras

Parece que en Honduras no cayeron muy bien las palabras de Wálter Centeno sobre la mentalidad de los jugadores catrachos, y así lo hizo saber Michael Chirinos, exjugador de Saprissa, y figura actualmente de Olimpia.

Pate Centeno dijo que los hondureños no ganan cuando lo tienen que hacer. Esto tras los triunfos de Cartaginés, por el repechaje de Concacaf contra Motagua, 1-0 en el Fello Meza y 1-3 en Tegucigalpa; además de los hecho por Alajuelense, primero ante el mismo equipo motagüense remontando la serie en ese país, y luego superando a Olimpia en la semifinal.

Michael Chirinos defendió a los suyos. (ORLANDO SIERRA/AFP)

“Voy a caer mal, pero los equipos hondureños no ganan, y los ticos cuando tenemos que ganar, ganamos. Si revisan, me tocó una vez que Honduras nos metió cinco aquí, y luego el mismo año fuimos a San Pedro Sula, y ellos tenían que ganarnos, y nosotros empatamos. En el 2001 también les ganamos, esas es la diferencia entre Costa Rica y Honduras, en los momentos claves gana Costa Rica”, dijo Centeno.

Wálter Centeno recibió una respuesta a sus palabras desde Honduras. (La Nación/Cortesía: San Carlos)

Michael Chirinos, jugador de Olimpia, está en desacuerdo con las palabras del actual técnico de San Carlos, y no dudó en responderle en los micrófonos del medio Mi Pasión HN.

“Eso no es así, yo enfrenté con Olimpia en una final de Liga Concacaf a Alajuela y las dos veces que he ganado la Concacaf fue en Costa Rica, y no ha pasado lo que él dice, eso es parte de defender a su país, pero bueno, al final son once contra once, 90 minutos que la Seleeción debe aprovechar”, dijo el exjugador de Saprissa.

LEA MÁS: Jorge Luis Pinto dio su opinión sobre el cambio generacional de la Selección de Costa Rica

Y es que, además de estos triunfos por Copa Centroamericana de los clubes ticos, dentro de muy poco se viene, en la fecha FIFA, un duelo crucial ante los mismos catrachos por un boleto al Mundial. En el episodio más reciente, en San Pedro Sula, Honduras no pudo con Costa Rica luego de igualar sin goles en el estadio Francisco Morazán.

Alajuelense silenció Honduras dos veces, primero ante Motagua y después al Olimpia. (ORLANDO SIERRA/AFP)

LEA MÁS: ¿Con qué jugadores enfrentará Honduras a Costa Rica? Reinaldo Rueda revela su lista oficial

Honduras llega como líder de grupo, con ocho puntos, mientras que Costa Rica es segundo con seis, pero antes de ese clásico centroamericano, la bicolor debe visitar Nicaragua, y los ticos verse las caras contra Haití, por lo que el compromiso en el estadio Nacional podría ser una final por el boleto directo al Mundial de Norteamérica 2026.