Exjugador de Saprissa admite que lloró tras la victoria de Alajuelense sobre Olimpia

La eliminación del Olimpia a manos de Alajuelense es algo que en Honduras sigue doliendo, y así lo confesó el jugador Michael Chirinos en una entrevista realizada este lunes por la noche con el medio hondureño Deportes TVC.

El exjugador del Saprissa, y ahora figura del equipo albo, reconoció que pasó llorando y con dificultades para dormir, tras el triunfo de la Liga en la serie que dejó a los catrachos fuera de la final de la Copa Centroamericana.

“Muy difícil y muy complicado, en lo personal, pues el día después del partido lo pasé llorando. A veces, me levanto a las dos o tres de la mañana y no me puedo dormir pensando en lo que pudimos haber hecho en ese partido y no hicimos. Al final, ya está, hay que darle vuelta a la página, seguir trabajando y luchando para ganar la liga”, comentó el exjugador morado.

“Me duele, la pasé llorando, me levanto sin poder dormir, mi hija me visitó, traté de darle lo mejor, pero aun así me vieron triste por lo que sucedió. Pero bueno, tengo que darle vuelta a la página y seguir luchando por el club”, dijo el olimpista.

Chirinos fue crítico y se lamentó de lo hecho por el Olimpia después de ponerse en ventaja con el tanto de Jorge Benguché.

“Creo que después del gol teníamos que seguirlos atacando, seguir sobre ellos; creo que nos relajamos, nos vinimos atrás y, al final, nos cae un gol que ya nos habían hecho de esa forma. Es parte del fútbol y está claro que nos dolió”, afirmó Michael.

El hondureño expresó que deben trabajar en el apartado mental, algo que se viene comentando mucho como una de las principales falencias del fútbol de Honduras en general.

“Tenemos que trabajar en lo mental, en el manejo de partidos; debemos estar todos enfocados, preparados para cuando el profe decida meternos. Faltó eso también; al final, hay que seguir trabajando y mejorar en todo lo que nos ha pasado”.

Olimpia fue campeón en 2022, en la antes llamada Liga Concacaf, y desde entonces ha fracasado, al quedar fuera en dos ediciones seguidas en fase de grupos y ahora en semifinales a manos de Alajuelense.

Alajuelense eliminó al Olimpia en las semifinales de Copa Centroamericana. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Michael Chirinos es seleccionado nacional del combinado hondureño, así que en la fecha FIFA que se aproxima, probablemente, se encontrará con algunos manudos, quienes estarán en la Tricolor, en un juego crucial, pero ahora por el boleto a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá2026.