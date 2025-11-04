Alajuelense recibe otra gran noticia a nivel internacional que llena de orgullo a los manudos

Luego de su pase a la gran final de la Copa Centroamericana tras dejar en el camino al Olimpia en Honduras, Liga Deportiva Alajuelense asume, nuevamente el primer puesto del ranking Concacaf de clubes en Centroamérica.

La Liga vive un momento muy dulce, ya que es líder indiscutible del torneo local, y con un juego menos, y ahora también se consolida en la cima de Centroamérica, a falta de la final, la última semana de noviembre la ida en el Morera Soto y la vuelta en Guatemala a inicios de diciembre.

Alajuelense viene subiendo mucho su rendimiento desde aquella mágica noche en Tegucigalpa, ante el Motagua de Honduras, en el que tras caer en la ida 0-1 en Alajuela, los manudos le dieron la vuelta a la serie en la cancha del ciclón para iniciar una racha soñada por todos.

Alajuelense eliminó al Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Ante Herediano en Santa Bárbara, por el certamen local, ganaron con otro contundente triunfo de 1-3 ante el monarca del fútbol costarricense, y días después le pasaron por encima a Saprissa en el clásico nacional 2-0, en un juego que la sensación es que se quedó muy corto el resultado para Óscar Ramírez y sus pupilos.

Ante el Olimpia, campeón del fútbol de Honduras, la prueba fue la más compleja, tras empatar en el Alejandro Morera Soto a un gol, y tener que llegar al Chelato Uclés de Tegucigalpa a tener que sacar la serie con desventaja, por la regla del gol visitante, los erizos salieron airosos de la cancha de los albos para sellar su boleto a la final, sumándole más para este ránking.

Los manudos mantuvieron su momento en Liberia con goleada de 1-4 ante los pamperos en el último cotejo, y sumándole la victoria ante Pérez Zeledón, una semana antes 3-2, los liguistan lideran todo actualmente, siendo favoritos claros en la final ante Xelajú, punteros en el torneo y ahora primeros en clubes de la región centroamericana.

Liga Deportiva Alajuelense es el nuevo líder de Centroamérica en el nuevo ranking Concacaf (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El resto del ránking centroamericano

Alajuelense es el primer puesto de Centroamérica y el 29 de toda la Concacaf, desplazando al Olimpia que ahora es segundo centroamericano y 35 toda la región.

Saprissa cae al lugar número 46, siendo el tercero centroamericano. Municipal de Guatemala es 49, y un puesto por debajo el Herediano, que es el quinto de América Central.

Cartaginés, luego de su victoria en el repechaje contra el Motagua, y de llegar a cuartos de final en el apartado internacional escaló 14 casillas, siendo el 58 de toda la Concacaf y sétimo de Centroamérica, detrás del Antigua, de Guatemala, que es sexto.

Xelajú, rival de los rojinegros en la final centroamericana, se coloca octavo tras su gran participación en dicho torneo.