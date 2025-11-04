Así trabaja Alajuelense internamente para mantener su ritmo ganador

Alajuelense vive su mejor momento del semestre, tras cerrar un mes que lo dejó como el líder del Apertura 2025 de cara al parón por los juegos de la Selección de Costa Rica y como finalista en la Copa Centroamericana choque en el que se medirá al Xelajú de Guatemala.

Los manudos vienen de eliminar al Olimpia en el certamen regional y de ganar de manera categórica por 4-1 en Liberia, por lo que se ve como una máquina bien aceitada.

Sus jugadores son muy francos sobre el motivo por el que el equipo está exhibiendo este rendimiento, pues a pesar de tantos partidos se les ve enteros.

Alajuelense se ve bien en términos generales tras una seguidilla de partidos en la que ganó todo. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Fuertes en lo físico pese al fuerte trajín

En apenas ocho días, los erizos jugaron tres partidos en los que sumaron en total 112 minutos contra Liberia, 104 ante Liberia y 131 ante el Olimpia, choque se fue a tiempos extras, lo que da un total de 347 minutos, equivalente a casi cuatro partidos, como si jugaran cada dos días.

“Teníamos como objetivo cerrar toda esta seguidilla de partidos como primer lugar, hemos enfrentado muchos partidos, cansado y todo, pero estamos preparados para esto, en la Liga tenemos muchas cosas para recuperarnos y gracias a todo eso podemos ver una versión que es la que queremos”, comentó el volante Rashir Parkins.

Para lograr esto, se necesita echar mano de una planilla amplia, en la que la mayoría de jugadores estén en un nivel parecido y con buena unión de grupo, para que todos jalen para el mismo lado.

“En el grupo somos bastante jóvenes, los grandes tratan que todos estamos en buena sintonía y gracias a Dios, el grupo está así, cada quien debe estar listo para cuando le toque y es la metodología que tenemos para alzar las dos copas que queremos”, opinó.

Sin tirar campanas al vuelo

Ronaldo Cisneros es de los jugadores que ha elevado su nivel en Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ronaldo Cisneros es otro de los jugadores que ha sido importante en la recuperación manuda, apareciendo en momentos importantes como ante Herediano y Liberia, pero tiene claro algo que pone sobre cualquier otra cosa.

“Estamos contentos por lo que venimos haciendo, pero como lo digo siempre, no hemos logrado nada todavía, queda mucho por recorrer, pero vamos por buen camino y este equipo tiene mucha fe de que podemos conseguir cosas importantes.

“Estar en este club no tiene ninguna comparación, aparte es muy fácil querer a este equipo, hay una gran comunión entre la afición, equipo, cuerpo técnico, directiva, ya que todos esperamos lo mismo, que es lograr el campeonato. Espero pagar con resultados ese respaldo”, comentó el mexicano.