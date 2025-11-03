El renacer de Joel Campbell: doblete, liderazgo y fe en volver a la Selección Nacional

Joel Campbell fue la figura del encuentro entre el Municipal Liberia y Alajuelense, con la que cerró la jornada 16 del torneo de Apertura.

Este domingo, el delantero de 33 años marcó dos de los goles con los que los rojinegros derrotaron 1-4 a los liberianos, y luego del encuentro que se disputó en el estadio Edgardo Baltodano, el jugador habló del duelo y del hecho de retomar el liderato del torneo.

“Me siento contento por el resultado del equipo, que era importante. Este mes teníamos muchos partidos y todos muy importantes y, bueno, pudimos sacar todos esos juegos con buena nota y estamos ahí luchando por el primer lugar.

LEA MÁS: Joel Campbell brilla con doblete ante Liberia y levanta la mano para la Selección Nacional

Joel Campbell marcó el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense en su visita a Liberia. (Prena/Liga Deportiva Alajuelense)

“Gracias a Dios, se nos dio esta victoria en un campo sumamente complicado contra un grandísimo rival. Pero bueno, el equipo viene en ascenso, viene con confianza y esperamos aprovechar este momento”, afirmó.

Joel Campbell y su presente en Alajuelense

El jugador también habló del cambio que ha experimentado en los últimos meses, en medio de cuestionamientos hacia su rendimiento.

“De mi parte, estoy tranquilo, siempre confiando en Dios, en todo lo que yo sé, lo que soy e intento siempre dar el máximo por la institución, por esa afición que merece todo lo que está pasando en este momento.

LEA MÁS: Alajuelense salvó al fútbol de Costa Rica de perder una plaza que algunos hubieran extrañado en el 2026

Joel Campbell espera volver a ser llamado a la Selección Nacional, para los juegos contra Haití y Honduras. AFP. (BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

“Me siento contento también con el equipo, con la confianza que me siguen dando y lo único que queda es demostrar en la cancha, aportar con todo lo que se pueda, ya sea titular, suplente o fuera. Al final, es un bien común y con humildad”, comentó.

¿Cuándo fue el punto de quiebre para Joel Campbell?

“Al inicio del torneo decidí preocuparme por todo lo que yo puedo hacer, entrenar fuerte, cuidarme y dejar lo que no está en mis manos. Y las cosas están saliendo y espero que sigan así”, comentó.

Campbell habló de la Selección Nacional y dijo que si es llamado para los juegos contra Haití y Honduras, irá gustoso a la Tricolor.

“Para uno es un honor y un orgullo formar parte de la Selección y todos los jugadores de Costa Rica luchan para eso y, como siempre lo he dicho, si me toca, pues intentar siempre dar lo mejor, y si no me toca, apoyar al que esté, porque al final, Costa Rica no son nombres, es más que eso. Costa Rica es todo el país y al que le toque, pues que dé lo mejor”, expresó.