Alajuelense salvó al fútbol de Costa Rica de perder una plaza que algunos hubieran extrañado en el 2026

La clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana no solo es positiva para los intereses de los rojinegros, sino que le dio una mano al fútbol costarricense más allá de la imagen o jerarquía que pueda brindar.

La semifinal entre manudos y Olimpia definía más que un pase

La semifinal entre los manudos y el Olimpia de Honduras también tenía en juego la posible distribución de plazas para la edición 2026 del certamen regional, pues era casi un hecho que el finalista le daría a su país la posibilidad de ser la liga con más cupos al torneo regional.

La clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana son buenas noticias para el fútbol costarricense. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Costa Rica mantendrá sus cuatro plazas

Actualmente, Costa Rica tiene cuatro plazas en el torneo, pero corría el riesgo de perder una y que se la llevara Honduras si es que uno de sus equipos se llevaba el certamen regional.

Los puntos que suman a nivel del ránquin de Concacaf se consideran para estos efectos, así como la participación de los clubes en el campeonato, y durante el 2025 —al menos hasta semifinales— el rendimiento de los catrachos había sido mejor.

Los clubes hondureños tuvieron mejor rendimiento que la mayoría de los equipos costarricenses, lo que complicaba el panorama de los ticos. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

De los cuatro en competencia, Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y Herediano, solo los dos primeros pasaron de la fase de grupos, mientras que los tres catrachos avanzaron hasta cuartos de final y dos llegaron a semifinales, mientras que de los ticos solo la Liga.

Que el fútbol costarricense meta de nuevo a un equipo en la final ante un club guatemalteco, como el Xelajú, quitó el riesgo de perder esa plaza, por lo que el próximo año clasificarán nuevamente cuatro clubes nacionales: los dos campeones de la temporada 2025-26 y los dos mejores de la tabla general.

