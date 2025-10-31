Olimpia vs Alajuelense: Washington Ortega pide respeto tras increíble tanda de penales: “Alajuela es muy grande”

El portero uruguayo Washington Ortega volvió a ser figura clave en Alajuelense, esta vez en la definición por penales ante el Olimpia de Honduras, donde detuvo uno de los cobros, precisamente al catracho Jorge Benguché.

“Alajuela es un equipo muy grande”

Tras el partido, Ortega conversó con ESPN y en tan solo un minuto no se guardó nada, dejando claro su orgullo por el conjunto manudo y su molestia con los comentarios previos al juego, en especial de la prensa hondureña.

“Decían que nos habían pasado por arriba de local, que acá nos íbamos a comer tres, entonces rescatar ese esfuerzo, nunca nos dimos por vencidos y luchamos hasta el final. Alajuela es un equipo muy grande y se tiene que respetar”, lanzó Ortega con carácter.

“Desmeritan mucho esta copa y están equivocados”

El arquero también aprovechó para defender la importancia de la Copa Centroamericana, torneo al que le dio un gran valor, en medio de las críticas que ha recibido.

“Agradecer a mis compañeros el tremendo esfuerzo, desmeritan mucho esta copa y creo que están muy equivocados. Creo que lo internacional es lo que más vale”, agregó, un filazo que bien bien podría caer en Saprissa y Herediano, equipos que anteriormente le han restado importancia al certamen.

Washington Ortega, arquero de Alajuelense, le atajó el penal a Jorge Benguché, delantero de Olimpia. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Una dedicatoria desde el corazón

Finalmente el meta hizo una dedicatoria muy especial sobre lo que es la clasificación y lo que pudo hacer en la tanda de penales.

“Se lo dedico a mis compañeros, a Diego Cejas (preparador de arqueros manudo), mis compañeros del arco, a mi papá que está en el cielo y que sabía ya, que hoy me iba a ayudar, así que muy contento, muy contento”, finalizó.

