Washington Ortega revela el motivo por el que se quedó en Alajuelense y rechazó ofertas en otros países

Washington Ortega sigue sin perder un clásico desde su llegada a Alajuelense.

No sabe lo que es perder en un clásico desde su llegada a inicios de año y es uno de los jugadores más queridos por la afición de Alajuelense.

Hablamos de Washington Ortega, quien reveló los detalles que lo hicieron mantenerse y renovar con los rojinegros.

El sudamericano expresó que tuvo ofertas en Emiratos Árabes para salir de la institución eriza; sin embargo, hubo factores que pesaron en su elección de quedarse en Costa Rica e incluso renovar con Alajuela.

“Ellos me dieron el cariño desde que llegué (la afición de Alajuelense), y es por eso que nos quedamos, ya que habían unas cosas en Emiratos Árabes que estaban muy fuertes, pero ahí la familia pesó bastante, más allá de que yo estoy muy contento, pero bueno, ese cariño desde que llegué me lo hicieron saber”, expresó Ortega tras el triunfo 2-0 en el clásico nacional.

Ortega comenta sobre la superioridad de Alajuelense en los últimos clásicos

En zona mixta se le consultó sobre el momento dulce que viene teniendo la Liga en clásicos, en los que suma tres triunfos consecutivos, y un total de seis duelos directos con los de Tibás sin conocer la derrota.

“Gracias al trabajo, hoy fue un gran partido, el equipo cada vez se va sintiendo mejor y entendiendo dentro de la cancha. Cuando se perdió con Plaza Amador se dudaba mucho y se ganaron los tres partidos, el equipo sacó cara, después tambaleamos con Herediano acá y de nuevo volvimos a sacar cara, eso habla del carácter del equipo”, expresó Washington.

Washington Ortega tuvo una noche tranquila en el clásico que acabó con victoria de 2-0 para Alajuelense.

Sobre ganar tres duelos tan importantes en fila

La remontada en Honduras ante Motagua, el triunfo a domilicio en Heredia y ahora imponer condiciones ante su máximo rival en el Morera, los últimos compromisos liguistas que llenan de confianza y respaldan el trabajo del equipo con Óscar Ramírez.

“Creer y seguir creyendo en el trabajo, ya que en momentos que se han dudado, como contra Puntarenas, la gente nos hizo saber muchas cosas, eso es importante para sacar carácter y el equipo lo ha sacado, pero ahora hay que seguir demostrando, falta un montón, pero lo importante es eso, seguir sacando los partidos para seguir peleando ese primer lugar que es importantísimo”, respondió el uruguayo a la consulta de La Teja.

Kenyel Michel fue protagonista con dos goles ante Saprissa.

Lo que se viene para la Liga

Alajuelense le tocará ahora medirse al Olimpia este próximo jueves por las semifinales de ida de la Copa Centroamericana en el Alejandro Morera Soto, para el fin de semana recibir a Pérez Zeledón y devolver la visita a los catrachos la otra semana en Tegucigalpa.