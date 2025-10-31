(Video) Así celebró Joel Campbell el pase de Alajuelense a la final de la Centroamericana

Joel Campbell tuvo que celebrar desde su casa el pase de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana tras eliminar al Olimpia de Honduras, pero eso no lo frenó de dar rienda suelta a su emoción y compartirlo en sus redes sociales.

El atacante rojinegro no hizo el viaje a Honduras porque estaba sancionado al acumular tarjetas amarillas en la segunda fase del certamen regional, con lo que tuvo que quedarse en Costa Rica.

Joel compartió dos videos en el que se ve saltando, aplaudiendo y celebrando como sus compañeros sacaron la clasificación en el Estadio Nacional en Tegucigalpa.

Joel Campbell anotó un golazo ante Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Joel Campbell va por su segundo título de Centroamérica

Campbell podría sumar su segunda Copa Centroamericana, luego de la ganada en el 2023 con el León, dado que la del año pasado no la alzó al irse a préstamo al Atlético Goianiense de Brasil.

Los manudos jugarán el duelo por el cetro de la región ante el Xelajú de Guatemala.

