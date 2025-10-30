Alajuelense vs. Olimpia: ¿quién pasará a la final de la Copa Centroamericana según la IA?

El Estadio Chelato Uclés, en Tegucigalpa, será el escenario este jueves 30 de octubre del partido de vuelta entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense (LDA), que definirá al primer finalista de la Copa Centroamericana 2025. El encuentro de ida, disputado en el Alejandro Morera Soto de Alajuela, terminó 1-1, dejando la serie completamente abierta entre dos de los clubes más exitosos de la región.

Los goles del primer duelo fueron obra de Anthony Hernández para los manudos y Marcos Montiel, para el conjunto hondureño, en un partido intenso que reflejó la paridad entre ambos planteles.

Alajuelense y Olimpia empataron 1-1 en el juego de ida disputado en el Morera Soto. (Jose Cordero/José Cordero)

La predicción de la inteligencia artificial

Según un análisis realizado con modelos de predicción deportiva basados en rendimiento, estadísticas recientes y ventaja local, la IA otorga un 56 % de probabilidad de clasificación a los catrachos y un 44 % a los manudos.

El modelo toma en cuenta el factor de localía, el rendimiento de Olimpia en casa y su efectividad defensiva en Tegucigalpa. Sin embargo, también destaca la experiencia internacional y el poder ofensivo del cuadro rojinegro, que busca su tercera final consecutiva y defender el título como bicampeón vigente.

“Será una serie cerrada, con ligera ventaja para Olimpia por jugar en casa, pero Alajuelense mantiene opciones reales si logra marcar primero”, indica la simulación del modelo de IA.

Un clásico regional con historia

Ambos equipos ya se han enfrentado en varias instancias decisivas de torneos internacionales. Olimpia, el club más laureado de Honduras, busca regresar a una final regional tras varios años de ausencia, mientras que Alajuelense, bicampeón de la Copa Centroamericana, pretende extender su dominio y consolidarse como el mejor del área.

El partido está programado para las 8:30 p. m. (hora centroamericana).

Todo está listo para una noche decisiva que promete emociones al límite y una plaza en la gran final del fútbol centroamericano.

La IA proyecta una serie pareja, con leve ventaja para Olimpia como local. (Jose Cordero/José Cordero)

